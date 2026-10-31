В Каменске‑Уральском вручили юным горожанам первые паспорта в преддверии Дня народного единства

В Каменске‑Уральском накануне Дня народного единства 43 подростка получили свои первые паспорта. В большом зале городской администрации прошла торжественная церемония. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе администрации города.

Ключевыми участниками церемонии вручения паспортов юным каменцам стали первый заместитель главы города Владимир Горенков, председатель городской Думы Мария Иосава и почетный гость — ветеран МВД, полковник милиции в отставке Виктор Пшеницын.

«В нашем городе есть замечательная традиция — вручать самый главный в жизни документ в торжественной обстановке в канун государственных праздников. Получение паспорта для каждого из вас — это хороший повод задуматься над тем, кем вы станете. Я желаю вам стать достойными гражданами нашей страны и с гордостью носить это звание», — обратился к ребятам Владимир Горенков.

Виктор Пшеницын напомнил юным гражданам, что вместе с правами они получают и обязанности. «Сейчас ваша самая главная обязанность — учиться и всегда быть достойными гражданами России», — подчеркнул ветеран МВД.

В день торжественного вручения первых паспортов ребят поздравили вокалисты Каменска‑Уральского и хореографический коллектив «Родники» детской школы искусств №1. Организатором события выступил городской Центр молодежной политики.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Богдановиче юные спасатели МЧС принесли клятву кадета.