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В Каменске‑Уральском вручили юным горожанам первые паспорта в преддверии Дня народного единства

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Областная газета

Документ гражданина России получили 43 подростка

Каменск-Уральский
В Каменске‑Уральском торжественно вручили первые паспорта. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В Каменске‑Уральском накануне Дня народного единства 43 подростка получили свои первые паспорта. В большом зале городской администрации прошла торжественная церемония. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе администрации города.

Ключевыми участниками церемонии вручения паспортов юным каменцам стали первый заместитель главы города Владимир Горенков, председатель городской Думы Мария Иосава и почетный гость — ветеран МВД, полковник милиции в отставке Виктор Пшеницын.

«В нашем городе есть замечательная традиция — вручать самый главный в жизни документ в торжественной обстановке в канун государственных праздников. Получение паспорта для каждого из вас — это хороший повод задуматься над тем, кем вы станете. Я желаю вам стать достойными гражданами нашей страны и с гордостью носить это звание», — обратился к ребятам Владимир Горенков.

Виктор Пшеницын напомнил юным гражданам, что вместе с правами они получают и обязанности. «Сейчас ваша самая главная обязанность — учиться и всегда быть достойными гражданами России», — подчеркнул ветеран МВД.

Каменск-Уральский
Церемония прошла накануне Дня народного единства. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В день торжественного вручения первых паспортов ребят поздравили вокалисты Каменска‑Уральского и хореографический коллектив «Родники» детской школы искусств №1. Организатором события выступил городской Центр молодежной политики.

Каменск-Уральский
Выступление юных артистов стало украшением праздника. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Богдановиче юные спасатели МЧС принесли клятву кадета.

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