Где и когда можно написать Большой этнографический диктант в Свердловской области

Свердловская область в 11-й раз присоединится к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет с 3 по 12 ноября. Одной из центральных площадок в Екатеринбурге станет Храм-памятник на Крови. Акция проводится в очном формате. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В регионе зарегистрировано около 200 площадок, где жители смогут проверить знания о культуре и традициях народов России. Так, в Храме-памятнике на Крови диктант напишут 3 ноября в 11:00. Еще одна площадка откроется в Свердловской областной межнациональной библиотеке имени П. П. Бажова на улице Бардина, 28. Здесь организуют телемост с площадкой детской библиотеки имени А. С. Пушкина в Могилеве. Участники напишут диктант 3 ноября в 13:00.

Впервые к диктанту присоединится авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиры рейса Екатеринбург — Калининград 4 ноября смогут выполнить задания прямо во время полета.

Всего к акции присоединятся 42 муниципальных образованиях региона. Полный список площадок Большого этнографического диктанта можно найти на сайте народыурала.све.рф.

«Акция проходит в одиннадцатый раз и в этом году получила международный статус. Ее пишут и за рубежом, в том числе, например, в Беларуси и Вьетнаме. Главная задача диктанта — не столько проверить знания, сколько побудить людей интересоваться культурой своего народа и народов, которые живут рядом с нами. Когда мы лучше понимаем друг друга, нам легче сохранять межнациональный мир и согласие», — отметила заместитель начальника отдела этноконфессиональных отношений департамента внутренней политики Свердловской области, региональный координатор акции Елена Губина.

Взрослым участникам предстоит ответить на 30 общефедеральных вопросов в формате теста. Детской аудитории будет предложено 20 общефедеральных вопросов. На выполнение заданий отводится 45 минут, максимальный результат — 100 баллов.

Правильные ответы опубликуют 13 ноября, результаты участников — после 26-го. Их представят в обезличенном виде.

Ранее «Областная газета» писала, что этнографов и фольклористов приглашают обсудить традиции народов Урала.