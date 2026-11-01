Среди номинантов премии «Достояние Среднего Урала» лидирует Нижнетагильский подносный промысел

В Свердловской области продолжается конкурс на присвоение статуса «Достояние Среднего Урала». Голосование продлится до 1 декабря, на данный момент свой выбор сделали 16 тыс. жителей региона, лидирует Нижнетагильский подносный промысел. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В 2026 году исполняется 280 лет уральской лаковой росписи по металлу. С 1746 года Нижний Тагил стал центром производства расписных подносов благодаря высокому качеству местного железа, мастерству уральских ремесленников и традициям иконописной росписи. Сегодня тагильские подносы с характерными цветочными композициями и золотыми орнаментами известны далеко за пределами региона и хранятся во многих музеях России. За этого номинанта проголосовали 2059 жителей региона.

В пятерку лидеров премии «Достояние Среднего Урала» также входят:

— Уральский государственный академический русский народный хор (1943 голоса),

— Верхотурский кремль (1731 голос),

— Ирбитский государственный музей изобразительных искусств имени В. А. Карпова (1617 голосов),

— Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице (1465 голосов).

«Результаты голосования показывают, насколько жителям Свердловской области дороги история, культура и уникальные достижения родного края. За каждым номинантом стоит большая история, труд многих поколений и люди, которые сохраняют и развивают уральские традиции. Такие инициативы помогают не просто сохранить наше наследие, но и передать его будущим поколениям, укрепляя чувство гордости за родной регион», — сказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Всего в голосовании принимают участие 15 номинантов, сделать свой выбор можно на платформе обратной связи портала «Госуслуги». Каждый житель Свердловской области старше 18 лет может выбрать не более пяти объектов. Голосование завершится 1 декабря 2026 года.

Статус «Достояние Среднего Урала» получат пять номинантов, которые наберут наибольшее количество голосов. Торжественная церемония награждения состоится 17 января 2027 года — в день образования Свердловской области.

Напомним, статус «Достояние Среднего Урала» учрежден в 2021 году по инициативе Общественной палаты Свердловской области. Почетный статус может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, художественной культуры, спорта, традиционным мероприятиям, коллективам и организациям, связанным с нашим регионом и имеющим для него особое значение.

«Областная газета» является информационным партнером конкурса «Достояние Среднего Урала» и традиционно знакомит читателей со всеми номинантами.

Ранее «Областная газета» писала, что знаки границы Европа-Азия стали номинантами на конкурсе «Достояние Среднего Урала».