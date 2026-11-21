Праздничный состав зимнего волшебника, отправившийся из Великого Устюга, продолжает путешествие по стране. Сегодня, 21 ноября, поезд Деда Мороза встретили в Серове. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Сказочные герои подарили собравшимся на перроне детям и взрослым настоящий новогодний праздник.

Серовчанам посчастливилось первыми увидеть новый вагон «Цирк», стать зрителями музыкального мультимедийного представления «Чудеса в Цирке Поезда Деда Мороза» и познакомиться с новыми членами команды: добрым фокусником Чародейкиным и очаровательной акробаткой Бусинкой — главной цирковой помощницей Деда Мороза. После спектакля каждого ребенка ждал сладкий подарок и памятная открытка — чтобы сохранить атмосферу праздника надолго.

Далее сказочный состав продолжит путешествие в направлении Приполярного Урала. Маршрут протяженностью около 24 тыс. километров охватывает более 60 городов России. В Екатеринбург поезд Деда Мороза прибудет 4 декабря.

Ранее «Областная газета» писала, что в январе стартуют дополнительные рейсы до природного парка «Оленьи ручьи».