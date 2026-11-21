В Свердловскую область придет циклон, который принесет дожди и мокрый снег на большую территорию региона. Осадки будут переходить в замерзающий дождь, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

Осадки будут умеренными: в северных районах области пройдет снег, а в столице Урала преимущественно дождь.

В воскресенье, 22 ноября, по области будет облачно, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, ночью и утром туман. Ветер южный, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит −2…+3 градуса, днем до +6 градусов. В Екатеринбурге небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью +1 градус, днем +3 градуса.

В понедельник, 23 ноября, днем переменная облачность, на севере региона ожидается снег, на юге — дождь со снегом. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью −2…+3 градуса, днем до +4 градусов. В Екатеринбурге осадки будут преимущественно в виде дождя.

Во вторник, 24 ноября, ночью переменная облачность, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью −4…+1 градус, на крайнем севере региона до −7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +2 градусов. В уральской столице мокрый снег ожидается днем, температура около 0 градусов.

Ранее «Областная газета» писала, что стабильная минусовая температура в Свердловской области установится не ранее последней недели ноября.