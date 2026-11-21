В число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» вошли шесть образовательных организаций Свердловской области. Они получили гранты на общую сумму 12 млн рублей на реализацию представленных на конкурс проектов. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил победителей престижного конкурса и рассказал о победителях и их проектах в своих социальных сетях.

«Шесть образовательных организаций Свердловской области — в числе 50 победителей Всероссийского конкурса „Большая перемена“. Они получили гранты на реализацию представленных на конкурс проектов. По рейтингу „Большой перемены“ топ-20 учреждений СПО возглавил наш Нижнетагильский педагогический колледж №1 с проектом для будущих воспитателей „Ключи к детству: учебно-творческая мастерская“. Кстати, в 2022 году колледж уже становился лидером рейтинга. Еще один уральский победитель — Екатеринбургский торгово-экономический техникум с проектом развития образовательной среды. […] Поздравляю наши команды с победой! Это огромная заслуга педагогов, которые приобщают молодежь к проектной деятельности и реализуют интересные и полезные идеи», — отметил Денис Паслер.

Каждая команда получила по 2 млн рублей на создание и развитие современных образовательных пространств, внедрение новых технологий и поддержку детских инициатив.

Нижнетагильский педагогический колледж №1 победил в конкурсе в четвертый раз и во второй раз получил знамя «Большой перемены». В учебно-творческой мастерской будущие воспитатели смогут освоить работу с оборудованием и отработать профессиональные навыки.

Дворец молодежи Свердловской области вошел в пятерку лучших организаций дополнительного образования. Команда клуба «Большой перемены» под руководством начальника отдела реализации инициатив регионального ресурсного центра «Уральское воспитание» Полины Куницыной представила проект «СОсмыслом». В новом пространстве школьники смогут круглый год развивать лидерские и коммуникативные навыки, работать над проектами и реализовывать волонтерские инициативы.

В число 25 лучших школ конкурса вошли три свердловские школы. Красноуфимская школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов победила в пятый раз. На средства гранта здесь создадут пространство, в котором можно изучать историю своей страны с применением медиатехнологий: школьники будут снимать фильмы о выпускниках школы — участниках Великой Отечественной войны.

В школе №4 Новолялинского муниципального округа появится технологическая лаборатория «ТЕХНОкласс». Школьники смогут заниматься программированием, 3D-моделированием и изучать технологии искусственного интеллекта. В екатеринбургской школе №1 имени С. С. Алексеева откроют «VR-полигон знаний» — виртуальную лабораторию для физических и химических экспериментов, освоения навыков первой помощи и решения инженерных задач.

Еще 29 студентов свердловских колледжей стали лауреатами II и III степени в командном и личном зачетах. Они получат премии в размере 200 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

Напомним, «Большая перемена» — флагманский проект «Движения Первых». Конкурс проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), Минпросвещения России и Минобрнауки России. Кроме того, конкурс входит в национальный проект «Молодежь и дети». В Свердловской области детские сообщества, клубы «Большой перемены» и педагогические инициативы получают поддержку в рамках регионального проекта «Уральское воспитание».

Лауреаты Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов колледжей Свердловской области:

Командный трек

Нижнетагильский педагогический колледж №1. Наставник трех команд — Ирина Култышева.

— Лауреаты II степени — Мария Лайчук (капитан), Анастасия Дементьева, Вера Карташова, Варвара Крашенинникова, Анжела Хачатрян, Вероника Чермных.

— Лауреаты III степени — Диана Давыдова (капитан, студентка Нижнетагильского государственного профессионального колледжа имени Никиты Акинфиевича Демидова), Арина Брусникина, Елена Брусницына, Софья Игнатьева, Анна Савватина.

— Лауреаты III степени — Юлия Бунькова (капитан), Рада Вяткина, Дарья Князева, Елизавета Рыскалкина, Анфиса Смирнова.

Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова

— Лауреаты III степени — Алексей Александров, Ангелина Журавлева, Анастасия Константинова, Данила Петьков, Мария Проданова.

Уральский государственный колледж имени И. И. Ползунова

— Лауреаты III степени — Мария Игнатьева, Екатерина Колчина, Ксения Неумывакина, Екатерина Самоловова, София Фирсова.

Индивидуальный трек

Лауреаты II степени:

— Екатерина Малышкина — Асбестовский колледж искусств, наставник — Полина Куницына;

— Марина Удачина — Каменск-Уральский педагогический колледж;

— Светлана Курдюкова — колледж Уральского государственного экономического университета.

Ранее «Областная газета» писала, что призерами Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 74 школьника Свердловской области.