В воскресенье, 22 ноября, баскетбольный клуб «Уралмаш» принял в Екатеринбурге красноярский «Енисей» в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 80:69, по ее итогам свердловчане сохраняют за собой пятую строчку в турнирной таблице.

После обидного поражения от одного из главных фаворитов сезона – «Локомотива-Кубани», подопечные Антона Юдина сыграли с предпоследней командой чемпионата. В этом сезоне «Уралмаш» и «Енисей» уже встречались друг с другом в чемпионате страны. 14 ноября екатеринбуржцы выиграли в Красноярске со счетом 88:81.

Стартовый отрезок второй очной игры команд в этом сезоне прошел с преимуществом хозяев (20:15). Лидерство в счете «заводчане» сохранили и к большому перерыву – 40:36. Определяющей в противостоянии стала третья четверть. Екатеринбуржцы надежно сыграли в обороне и воспользовались потерями гостей, обеспечив себе двузначный перевес, который смогли удержать до финальной сирены – 80:69, вторая победа свердловчан над красноярцами.

Самым результативным игроком в составе свердловчан стал Крис Клемонс, набравший 21 балл.

Следующий матч «оранжево-черно-зеленые» также проведут дома. 4 декабря уральцы примут единоличного лидера чемпионата – московский ЦСКА.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что «Уралмаш» в концовке встречи уступил «Локомотиву-Кубани».