Более 480 тысяч мальков толстолобика и амура выпущено в Белоярское водохранилище в 2026 году

В 2026 году в крупнейший искусственный водоём Свердловской области выпущено более 480,88 тысячи мальков пёстрых толстолобиков, чёрных и белых амуров. Зарыбление Белоярского водохранилища проводится Белоярской АЭС с 2017 года для улучшения экологии водоёма: растительноядные породы рыб – хорошие помощники в борьбе с сине-зелёными водорослями. План текущего года по выпуску в водохранилище рыбной молоди выполнен.

Белоярское водохранилище, расположенное близ города Заречного, образовано в связи со строительством атомной электростанции в 1960 году. Это запруженная река Пышма, также в него впадают реки Малая и Большая Липовки, Марья, Маралка, Вересовка, Черемшанка и несколько безымянных ручьёв. В водоёме обитают лещ, судак, окунь, плотва, ёрш, налим, линь, щука, карп, карась.

Сегодня воды водохранилища используются для охлаждения реакторов Белоярской АЭС и технического водоснабжения станции. После использования воды происходит ее сброс обратной в водоем, при этом температура остается высокой. Процесс этот круглогодичный, поэтому и температура воды в водохранилище остается повышенной постоянно, что в своею очередь вызывает рост водорослей.

Помощниками в борьбе с бурным ростом подводной растительности выступают именно рыбы. К примеру, как рассказали «ОГ» в Управление коммуникаций Белоярской АЭС, пёстрый толстолобик и белый амур поедают сине-зелёные водоросли, помогая предотвратить зарастание водохранилища и улучшая тем самым качество воды. А чёрный амур питается моллюсками – речной дрейссеной, тем самым ограничивая их популяцию и дополнительно защищая от их воздействия оборудование технического водоснабжения атомной станции. Зарыбление осуществляется осенью, когда температура воды обеспечивает малькам наиболее благоприятные условия для хорошей адаптации к новому месту жительства.

«Программу зарыбления наша атомная станция реализует с 2017 года. Например, растительноядные породы рыб – хорошие помощники в борьбе с сине-зелёными водорослями. Средняя продолжительность жизни пёстрого толстолобика составляет 20-25 лет, он может вырасти весом до 50 кг и съедать за день до 3-х килограммов избыточной растительности», – рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Белоярской АЭС Нина Усатенко.

Этап зарыбления Белоярского водохранилища в объёмах, запланированных на 2026 год, Белоярской АЭС завершен. В крупнейший искусственный водоём Свердловской области в текущем году выпущено более 480,88 тысячи мальков пёстрых толстолобиков, чёрных и белых амуров. Суммарно за 10 лет атомная станция заселила в водохранилище более 3,78 миллиона мальков рыб общим весом более 94,52 тонны.

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