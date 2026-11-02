Более 200 уральских школьников и студентов приняли участие в медиаэкспедициях фестиваля «Передаем дальше»

Более 200 студентов и школьников приняли участие в медиаэкспедициях фестиваля молодежных медиаинициатив «Передаем дальше». В программе были пешеходные и музейные экскурсии, встречи с кураторами и художниками, знакомство с арт-пространствами. Показ творческих работ по итогам фестиваля состоится 14 ноября в молодежном кластере «Салют». Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Участие в проекте приняли учащиеся из семи образовательных учреждений. Ребята побывали в культурных кластерах Перми, посетили «Напольную школу» и Дом-музей П. И. Чайковского в Алапаевске, Государственный исторический музей Южного Урала и Челябинскую квартиральню, а также Дом-музей декабристов в Туринске, чтобы изучить культурное наследие Урала и создать на его основе собственные творческие проекты.

«Благодаря современным форматам и медиаподходам молодое поколение получает шанс переосмыслить историю родного края, создать собственные творческие проекты и внести вклад в сохранение культурного наследия региона. Проект объединяет студентов и школьников в стремлении познавать и популяризировать историю мест, где они живут и учатся», — отметила заведующая отделом развития и продвижения проектов Свердловского областного краеведческого музея, руководитель проекта Надежда Анферова.

Участники работали в творческих лабораториях, посвященных картографии краеведческого знания, музейным аспектам визуальной коммуникации, снимали репортажные фотографии, изучали городские пространства, осваивали современные способы представления историко-культурного наследия.

Сейчас молодые авторы готовят проекты по итогам медиаэкспедиций. Показ творческих работ состоится 14 ноября в молодежном кластере «Салют». На выставке представят результат осмысления музейного наследия в современных форматах.

Отметим, фестиваль «Передаем дальше» проходит с июня по ноябрь 2026 года на пяти площадках Свердловского областного краеведческого музея в Екатеринбурге и других городах региона. Помимо медиаэкспедиций, программа включает творческую лабораторию «Лето с музеем», слет «МедиаПик», создание медиатропы с экскурсионным маршрутом и аудиогидом, а также организацию молодежного музейного медиацентра. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Свердловской области и грантовой поддержке «Движения Первых».

Подобные инициативы отвечают задачам нацпроекта «Семья».

Ранее «Областная газета» писала, что в восьми колледжах Среднего Урала стартовала осенняя смена проекта «ПрофОтряд».