С 16 по 22 ноября в Екатеринбурге прошел чемпионат России по паделу. Впервые в истории этого вида спорта сильнейших в стране определяли за пределами Москвы. Соревнования на Среднем Урале стали рекордными по числу участников – за победу в них боролись 240 спортсменов из 29 регионов России. Родные стены помогли свердловчанам. Хозяева турнира завоевали золото в мужском и серебро в женском разрядах.
Завершившийся чемпионат стал самым масштабным за всю историю развития падела в России. Помимо рекордного количества участников, общий призовой фонд соревнований увеличился почти в три раза и составил свыше пяти миллионов рублей. Екатеринбург для проведения такого турнира был выбран неслучайно. В последние годы этот вид спорта обрел огромную популярность на Среднем Урале, а сам регион закрепил за собой статус одного из ключевых центров развития падела и обзавелся крупнейшей специализированной ареной в стране.
«За 2025–2026 годы Средний Урал совершил рывок в развитии падела. Огромную поддержку этому виду спорта оказывает РМК. В Свердловской области – первой в стране – построена специализированная арена с трибунами на 4,5 тыс. зрителей. Ежемесячно в области проводятся рейтинговые турниры при поддержке Федерации падела Свердловской области и Федерации падела России. Сегодня в регионе работают 40 крытых и 9 открытых кортов. В планах – открытие детской академии падела. Поэтому мы на 100% были готовы принять чемпионат России по паделу», – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Свердловскую область на домашнем чемпионат России представили спортсмены екатеринбургской Академии падела РМК. Самым известным представителем Среднего Урала на турнире стал победитель прошлогоднего чемпионата Дмитрий Мягков. В 2025 году он завоевал золотые медали в дуэте с москвичом Петром Мальцевым.
В Екатеринбурге Мягков выступал уже в паре со своим земляком Максимом Колобовым. Свердловчане, как одна из сеяных пар, стартовали со стадии 1/16 и дошли до финала. В решающей игре уральцы встретились с партнером Мягкова по прошлогоднему чемпионату Петром Мальцевым и Семёном Батиным из Москвы. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев турнира (6:2, 6:4). Дмитрий Мягков стал первым в истории двукратным чемпионом России по паделу, а для Максима Колобова эта медаль стала дебютной на взрослом уровне.
«Это очень здорово – стать чемпионом России. Это самый главный турнир в году, каждый спортсмен хочет его выиграть. Эмоции невероятные, особенно приятно, что он прошел в Екатеринбурге на нашей родной арене. Спасибо всем зрителям за то, что поддерживали нас каждый день. Мы много и усердно тренировались, работали, старались сконцентрироваться на качестве своей игры, настраивались на каждый розыгрыш, и я рад, что у нас получилось!» – поделился эмоциями после победы Максим Колобов.
В женском разряде лучшие результаты среди свердловчанок показала Алена Васильева. Как и годом ранее, она стала вице-чемпионкой страны. На домашнем турнире она выступила в паре с москвичкой Гретой Мокроусовой. На пути к финалу их дуэт выиграл четыре матча, но в поединке за золото уступил сильнейшим на данный момент игрокам страны, действующим чемпионкам и обладательницам Кубка России – Владе Кутузовой и Вилене Петровой из Санкт-Петербурга.
Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что Екатеринбург впервые примет чемпионат России по паделу.