С 16 по 22 ноября в Екатеринбурге прошел чемпионат России по паделу. Впервые в истории этого вида спорта сильнейших в стране определяли за пределами Москвы. Соревнования на Среднем Урале стали рекордными по числу участников – за победу в них боролись 240 спортсменов из 29 регионов России. Родные стены помогли свердловчанам. Хозяева турнира завоевали золото в мужском и серебро в женском разрядах.

Завершившийся чемпионат стал самым масштабным за всю историю развития падела в России. Помимо рекордного количества участников, общий призовой фонд соревнований увеличился почти в три раза и составил свыше пяти миллионов рублей. Екатеринбург для проведения такого турнира был выбран неслучайно. В последние годы этот вид спорта обрел огромную популярность на Среднем Урале, а сам регион закрепил за собой статус одного из ключевых центров развития падела и обзавелся крупнейшей специализированной ареной в стране.

«За 2025–2026 годы Средний Урал совершил рывок в развитии падела. Огромную поддержку этому виду спорта оказывает РМК. В Свердловской области – первой в стране – построена специализированная арена с трибунами на 4,5 тыс. зрителей. Ежемесячно в области проводятся рейтинговые турниры при поддержке Федерации падела Свердловской области и Федерации падела России. Сегодня в регионе работают 40 крытых и 9 открытых кортов. В планах – открытие детской академии падела. Поэтому мы на 100% были готовы принять чемпионат России по паделу», – отметил губернатор Свердловской области ­Денис Паслер.

Свердловскую область на домашнем чемпионат России представили спортсмены екатеринбургской Академии падела РМК. Самым известным представителем Среднего Урала на турнире стал победитель прошлогоднего чемпионата Дмитрий Мягков. В 2025 году он завоевал золотые медали в дуэте с москвичом Петром Мальцевым.

В Екатеринбурге Мягков выступал уже в паре со своим земляком Максимом Колобовым. Свердловчане, как одна из сеяных пар, стартовали со стадии 1/16 и дошли до финала. В решающей игре уральцы встретились с партнером Мягкова по прошлогоднему чемпионату Петром Мальцевым и Семёном Батиным из Москвы. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев турнира (6:2, 6:4). Дмитрий Мягков стал первым в истории двукратным чемпионом России по паделу, а для Максима Колобова эта медаль стала дебютной на взрослом уровне.

«Это очень здорово – стать чемпионом России. Это самый главный турнир в году, каждый спортсмен хочет его выиграть. Эмоции невероятные, особенно приятно, что он прошел в Екатеринбурге на нашей родной арене. Спасибо всем зрителям за то, что поддерживали нас каждый день. Мы много и усердно тренировались, работали, старались сконцентрироваться на качестве своей игры, настраивались на каждый розыгрыш, и я рад, что у нас получилось!» – поделился эмоциями после победы Максим Колобов.

В женском разряде лучшие результаты среди свердловчанок показала Алена Васильева. Как и годом ранее, она стала вице-чемпионкой страны. На домашнем турнире она выступила в паре с москвичкой Гретой Мокроусовой. На пути к финалу их дуэт выиграл четыре матча, но в поединке за золото уступил сильнейшим на данный момент игрокам страны, действующим чемпионкам и обладательницам Кубка России – Владе Кутузовой и Вилене Петровой из Санкт-Петербурга.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что Екатеринбург впервые примет чемпионат России по паделу.