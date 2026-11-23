На актуальные вопросы читателей «Областной газеты» ответили сотрудники регионального фонда капремонта.

– Я переехал в другой город. Вернут ли мне ранее уплаченные взносы на капитальный ремонт?

– Нет, в жилищном законодательстве не предусмотрен возврат ранее уплаченных собственником взносов на капитальный ремонт при переезде в другой город или в другую квартиру. Взносы начисляются на помещение, а не на собственника.

– В нашем доме начался ремонт крыши. Хочу подробнее узнать, какие материалы будут применять и что конкретно менять. Где можно ознакомиться с проектно-сметной документацией на капитальный ремонт?

– Вы можете запросить проектно-сметную документацию по письменному заявлению в адрес Фонда капремонта. Так как проектно-сметная документация предоставляется собственнику помещения, не забудьте приложить к заявлению:

скан/фото первой страницы паспорта;

скан/фото документа, подтверждающего право собственности на помещение.

Заявление можно передать нарочно в любое территориальное отделение Фонда капремонта либо направить по электронной почте fond@fkr66.ru. Также можно оформить заявку через платформу обратной связи на Госуслугах.

– В квартире изменилось количество прописанных человек. Как сообщить об этом в Фонд капитального ремонта, чтобы сумма платежа за капитальный ремонт была актуальной?

– Взнос за капремонт рассчитывается исходя из занимаемой общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения и умножается на минимальный размер взноса на капитальный ремонт, который устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации (ч. 8.1 ст. 156 ЖК РФ).

На 2026 год минимальный взнос на капитальный ремонт был утвержден в размере 18 рублей 81 копейка за квадратный метр общей площади квартиры.

Обращаем внимание: минимальный размер взноса на капитальный ремонт с 1 кв. м в 2027 году будет составлять 20 руб. 29 коп. Повышение минимального взноса позволит сохранить темпы капитального ремонта и обеспечить его качество.

– Кто зимой должен убирать снег с придомовой территории? Разве эти работы не относятся к капитальному ремонту?

– Нет, к капитальному ремонту эти работы не относятся. Ответственность за уборку снега с придомовой территории несет управляющая компания, данная обязанность закреплена постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, Порядком, утвержденным постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170.

В зимнее время в обязанности управляющей организации входит:

Очищение дорожек, тротуаров, подъездных путей от наледи, снежного покрова (вручную или с применением спецтехники) Рыхление снега в местах высадки зеленых насаждений, а также на газонах Посыпание тротуарных/пешеходных дорожек, входных объектов (площадок возле подъездов, включая лестницы) смесью речного песка и соли Работы по удалению снега и наледи с крыш, водосточных труб и канализационных люков Очищение входа в подвальное помещение от снега.

В случае неисполнения УК обязанностей по содержанию придомовой территории в зимний период жителям МКД необходимо обратиться в управляющую организацию. А в случае бездействия УК – в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Ранее «Областная газета» писала о том, что троицкая больница после ремонта капитально преобразилась.