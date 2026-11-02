Как правоохранительные органы оберегают покой и финансы свердловчан

Схемы работы мошенников становятся все более изощренными. В последнее время все популярнее становятся случаи, когда одну жертву «ведут» месяцами, выманивая все больше и больше денег. О новых схемах обмана, психологических приемах преступников и способах защиты рассказал представитель МВД.

По его словам, классические уловки вроде «родственник попал в беду» по-прежнему встречаются, но их доля заметно снизилась. На первый план выходят более сложные, многоходовые комбинации, рассчитанные на длительный контакт с жертвой. Мошенники не просто звонят и просят перевести деньги – они выстраивают целые легенды, чтобы жертва поверила в необходимость срочных действий.

«Преступники подбирают более интересные схемы мошенничества и пытаются вывести потерпевших на максимальную сумму денежных средств. Сначала они снимают деньги со своих счетов, потом берут кредиты, продают транспортные средства, недвижимость и все эти средства отправляют. Ущерб у одного гражданина может достигать 10–15 млн рублей», – рассказал Алексей Валерьевич.

Мошенники постоянно совершенствуют преступные схемы и стараются получить от одной жертвы как можно больше денежных средств. Если раньше очень часто звонили с незнакомых номеров и выманивали деньги под предлогом того, что близкий попал в аварию и срочно нуждается в деньгах, то сейчас таких случаев стало меньше. Как объясняет эксперт, в подобных схемах преступник может получить только ту сумму, которая есть у жертвы в данный момент.

Авто из-за границы и легкие деньги

Выбор легенды зависит от портрета потенциальной жертвы. В случае с пенсионерами часто звонят под видом медицинской организации, убеждая скачать приложение со скидками на обследования. После установки мошенники могут получить полный доступ к телефону жертвы, в том числе к банковским приложениям вплоть до возможности контролировать находящиеся там средства. Популярны и звонки от «интернет-магазинов» или «маркетплейсов» с уведомлением о том, что заказ доставлен и необходимо назвать код.

«Гражданин называет код из SMS-сообщения, после чего на него начинают активно воздействовать мошенники. Жертве говорят, что его взломали и получили доступ к порталу «Госуслуги», все документы оттуда уже выгружены, необходимо срочно спасти денежные средства», – объяснил эксперт.

Это работает так: назвав код и получив «сообщение о взломе», жертва впадает в панику. Далее поступает звонок от «сотрудника Росфинмониторинга», который сообщает об оформленной доверенности, дающей право распоряжаться денежными средствами. Звонок переводится на «представителя ФСБ», который во избежание возбуждения уголовного дела убеждает задекларировать денежные средства путем перевода на безопасный счет через банкоматы или передачи наличных денежных средств курьеру для отправки в Казначейство или в Центральный банк.

Для автолюбителей тоже есть проверенная схема – дешевые машины из-за рубежа. Людям предлагают автомобили по цене значительно ниже рыночной. Создаются сайты с фотографиями, видео, обзорами, отзывами. Жертва вносит первый платеж, получает документы на автомобиль. Позже выясняется, что нужно помимо транспортных услуг оплатить множество дополнительных опций. Здесь и начинает работать мошенническая схема. Все выглядит правдоподобно, и жертва далеко не сразу понимает, что ее обманули, и покупка автомобиля была недействительна.

Популярны также «быстрые» инвестиции. Алексей Валерьевич рассказывает, что человек попадает на инвестиционную платформу, где ему обещают быстрый заработок. Он вкладывает определенную сумму, например, 50 тыс. Через месяц в личном кабинете, созданном специально для него, видит, что 50 тыс. превратились в 60. Продолжает инвестировать.

«За довольно короткое время человека так втягивает этот процесс, что он не может остановиться, берет кредиты, начинает продавать транспортные средства, квартиры, вносить большие деньги. На самом деле никакого личного кабинета, как и самой инвестиционной платформы, не существует, есть просто сайт, подстраивающийся под конкретного пользователя. Реального заработка нет, пользователь видит только цифры, а как только он попытается вывести деньги, сразу возникнут проблемы, например, блокировка кабинета и необходимость внесения денежных средств. Нужно понимать, что инвестиции – это длительный процесс, и быстро заработать на них большие деньги не получится», – подчеркнул Алексей.

Целый блок мошеннических уловок связан с работой с подростками. Именно они чаще всего невольно становятся дропперами – лицами, передающими или использующими банковские карты и счета для обналичивания украденных денег. Под видом «легкого заработка» молодым людям предлагают передать пакет, пересчитать деньги или оформить карту и передать ее незнакомцу. При этом многие не понимают, что такие действия могут повлечь уголовную ответственность.

«С 5 июля 2025 года введена дополнительная статья за передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа, – напоминает Алексей. – Никто не имеет права передавать свои банковские реквизиты, счета или возможность использования своих банковских счетов третьим лицам. Если вы передали свою карту, и она будет использована в противоправных целях, наступит уголовная ответственность».

Несовершеннолетние в надежде на быстрый и легкий заработок часто работают курьерами. Откликаются сами, через социальные сети и комментарии в сомнительных онлайн-группах. И часто, не подозревая, становятся не просто жертвами, а участниками преступлений. Поэтому полиция напоминает, что любая работа должна быть официальной, с трудовым договором и реально существующей компанией.

Чтобы не оказаться в сложных ситуациях, МВД рекомендует всегда проверять реквизиты и юридические адреса сайтов, не верить «быстрым заработкам», не устанавливать подозрительные приложения и не называть коды и личную информацию даже «сотрудникам ФСБ», тем более что официальные ведомства никогда не звонят по телефону.

Как распознать мошенников?

«Первый и главный признак того, что с вами говорит мошенник: никто из официальных ведомств не будет помогать в телефонном режиме. Не существует ситуации, в которой полицейский попросит вас перевести деньги на «безопасный счет», причем сделать это потребует в кратчайшие сроки», – объясняет Алексей.

Наш эксперт подчеркивает: главное – не поддаваться панике. Какое бы давление ни оказывали на вас мошенники, нужно проверить ту информацию, в которую вас пытаются заставить поверить. При этом, как объясняет Алексей, жертвой может стать любой. Одним из факторов, который позволяет злоумышленнику довести свой умысел до конца, является анализ жертвы путем сбора информации из открытых источников сети Интернет, то есть место жительства, контактные номера, используемый транспорт, родственные и дружеские связи и т. д.

«Объем работы у мошенников очень большой, много информации о гражданах находится в Интернете. Причем, как правило, речь идет о личных страницах в соцсетях – то есть люди добровольно сообщают о себе очень много данных. Чем меньше мы рассказываем о себе в Интернете, тем больше вероятность, что с преступными целями звонить и писать не будут».

Второй настораживающий фактор – попытки перевести разговор с обычного звонка в мессенджеры, видеоконференции и в другие доступные сервисы. Соглашаться на это нельзя, особенно если вы не знаете своего собеседника лично.

Работа с гражданами ведется, но не всегда эффективна

Правоохранительные органы ведут масштабную профилактическую работу: проводят обходы домов, раздают памятки, выступают в школах, на предприятиях и в медицинских учреждениях. Однако даже регулярные беседы не всегда помогают: человек может знать о схемах мошенников, но в стрессовой ситуации поддаться панике и выполнить все инструкции преступников.

«Пока он не столкнулся с мошенником, он не понимает, что это такое и как на него могут повлиять. Когда начинают звонить, угрожать, заставлять делать какие-либо действия, начинается паника, переживания, человек просто теряется. Очень много граждан, с которыми мы общаемся, говорят: «Я все знала, но как я повелась, я даже не понимаю, как будто была заколдована», – говорит эксперт.

Важно помнить: «безопасных счетов», на которые нужно перевести деньги для их «сохранения», не существует. Любые предложения срочно снять наличные, купить новый телефон для «специальной операции» или передать деньги курьеру – это признаки мошенничества. Эксперт отмечает, что каждый раз работа с потенциальными пострадавшими от действий мошенников похожа на сессию с психологом. Один раз попав под влияние преступника, человек может не верить никому, даже если перед ним стоят сотрудники банка и представители правоохранительных органов.

«Работа почти ювелирная»

Киберпреступления успешно раскрываются, на сегодняшний день снижается и регистрация таких преступлений. Вместе с тем, по словам Алексея, растет ущерб гражданам. Это связано с тем, что мошенники пытаются вывести потерпевших на максимальную сумму денежных средств. Поэтому важно быть особенно бдительным.

Эксперт рассказал историю из реальной практики. Пенсионерке позвонил якобы сотрудник ФСБ, рассказал о секретной операции, в которой бабушка должна поучаствовать. Вместе они составили легенду, несколько раз отрепетировали. Собеседник несколько раз подчеркнул, что бабушка не должна верить никому, кроме него. Предупредил, что, когда пострадавшая придет в банк снимать деньги, с ней будут вести профилактические беседы, убеждать, что она находится под влиянием мошенников, но верить им нельзя. Женщина приходит в банк, просит снять деньги. Но ее действия сотрудникам банка показались подозрительными, и они вызвали полицию.

«Полиция приезжает, перед сотрудниками стоит бабушка. Абсолютно адекватная, все понимает, рассказывает складно, говорит, хочет себе на лечение зубов снять. Три миллиона. Мы понимаем, что бабушка действительно находится под влиянием мошенников, начинаем рассказывать про все способы и методы, от первого звонка и до этого дня. Бабушка ни в какую: «Нет, никто мне не звонил, никто не угрожал, я сама все знаю, каждый день смотрю новости, читаю газеты и, как работают мошенники, знаю». Она сняла деньги, вышла из банка», – рассказывает Алексей.

Через какое-то время курьер забрал деньги бабушки. Связь с «сотрудником ФСБ» тут же оборвалась. Осознание, что она стала жертвой преступников, пришло не сразу. Бабушка обратилась в полицию, рассказала, что ее обманули…

Такие истории происходят часто, и преодолеть психологический барьер жертвы после разговора с мошенниками очень сложно. Надо отметить, что большинство подобных случаев имеют счастливый финал. Жертва обмана вовремя осознает, что что-то не так, не отказывается от помощи правоохранительных органов. Как говорит Алексей, с каждым потенциальным пострадавшим ведется почти ювелирная работа. Часто жертвы боятся сообщать в полицию о подобных звонках, находясь под психологическим давлением. Они уверены – помощи ждать неоткуда, единственный выход – довериться тому, кто первый предложил шанс на спасение. Им как раз и оказывается мошенник.

Если человек уже стал жертвой обмана, необходимо немедленно обратиться в полицию и банк. В мобильном приложении можно заблокировать подозрительный перевод и уведомить банк о совершении операции без вашего согласия. Если мошенники получили доступ к порталу «Госуслуги», следует обратиться в МФЦ для восстановления доступа и установки запрета на оформление кредитов без личного присутствия.

«Главное: если вы поняли, что стали жертвой мошенников, нужно сразу обращаться в полицию», – резюмировал Алексей.

Материал подготовлен при содействии пресс-службы Свердловского главка МВД (В.Н. Горелых)

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