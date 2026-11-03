Волонтеры центра Алексея Вихарева получили награды

В Екатеринбургской городской думе состоялась церемония награждения спасателей и добровольцев, принимавших участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Свердловской области. Среди награжденных благодарственными письмами ЕГД – активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева. Кроме того, были отмечены сотрудники МЧС, представители министерства обороны и волонтеры «РМК Поиск».

В этом году волонтеры Алексея Вихарева участвовали в ликвидации последствий смерча в Кушве и паводков в Нижних Сергах, Ирбите и Ирбитском муниципальном округе. Они эвакуировали жителей из затопленных домов, спасали животных, разбирали завалы и помогали восстанавливать пострадавшие территории. Чтобы оперативно выезжать на помощь и не прерывать работу, добровольцы жили в пунктах временного размещения прямо в эпицентре.

«В этом году мы прошли настоящую проверку на сплоченность и организованность. Помогали Кушве, Ирбиту, Нижним Сергам и другим населенным пунктам Свердловской области, где бушевали природные стихии. Этот опыт показал, что делать добрые дела может каждый, главное – желание. Очень рад, что нам удалось собрать команду неравнодушных и отзывчивых людей, которые в любой момент могут отложить личные дела и примчаться на помощь. Сейчас работа еще продолжается: волонтеры помогают заполнять заявления на выплаты, консультируют людей по их правам. Продолжим помогать!» – рассказал Алексей Вихарев, депутат, руководитель фракции «Единой России» в Екатеринбургской городской думе.

Одним из самых сложных направлений стала работа в Ирбите, где из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов, затопив жилые дома и улицы. Волонтеры-вихаревцы на моторных лодках добирались до труднодоступных участков, откуда эвакуировали людей, домашних животных и скот. Также добровольцы доставляли жителям питьевую воду и продукты, помогали организовывать пункты временного размещения. Особое внимание уделяли спасению животных, которые оставались в затопленных дворах и домах. Волонтерам центра приходилось преодолевать большие расстояния по воде, работать в сложных условиях.

«Когда видишь, как маленькие телята стоят в воде почти по шею и дрожат от страха, сердце сжимается. Коров удалось вывести по суше, а телят мы перевозили на лодке по одному, стараясь успокоить их и не напугать еще сильнее. Это был наш первый такой опыт, и он запомнится навсегда. Когда мы доставили телят на сушу и дали им еду, мы радовались каждой спокойной секунде. После этого продолжили помогать жителям Ирбита: развозили продукты и спасали животных», – рассказала Марина Наумова, активист Волонтерского центра Алексея Вихарева из Ирбита.

Среди спасенных – пенсионерка Мария Владимировна и ее пес Филя. Женщина провела целую неделю на втором этаже затопленного дома и долго не решалась уехать, переживая за свое имущество. На помощь ей пришли активисты Волонтерского центра, в том числе волонтер Антон Черноголов.

«Во время паводка в Ирбите я участвовал в эвакуации большого количества людей. Но больше всего мне запомнилась история Марии Владимировны и ее пса Фили. Я надел гидрокостюм и помогал эвакуировать их из затопленного дома. Мы долго убеждали ее, что главное сейчас – безопасность. В итоге Мария Владимировна согласилась отправиться с нами к родственникам. За каждой эвакуацией стоит человеческая судьба. Наша задача – сделать все возможное, чтобы люди не оставались один на один с бедой», – вспоминает доброволец Волонтерского центра Алексея Вихарева Антон Черноголов.

В Кушве волонтеры участвовали в ликвидации последствий разрушительного смерча: разбирали завалы, расчищали дороги, помогали пострадавшим семьям и доставляли необходимые вещи, продукты и предметы первой необходимости.

В Нижних Сергах пришли на помощь Крестовоздвиженскому храму, пострадавшему от дождевого паводка. Вода затопила церковный музей.

Вместе с прихожанами и местными жителями они вычерпывали воду, выносили экспонаты, очищали помещения и готовили их к просушке. Работа велась во взаимодействии с местными администрациями, спасателями и добровольческими организациями.

Для оказания помощи Алексей Вихарев обеспечивал волонтеров необходимым оборудованием и специальными средствами, в том числе мотопомпами, тепловыми пушками, рукавами для откачки воды и просушки помещений, а также защитной одеждой, лично контролировал процесс в зонах ЧС, встречался с жителями Ирбита и Нижних ­Серег.

Несмотря на завершение наиболее острых этапов чрезвычайных ситуаций, помощь пострадавшим продолжается. Волонтеры консультируют жителей по вопросам получения выплат, помогают оформлять документы и заявления, поддерживают семьи, которые восстанавливают свои дома и хозяйства после удара стихии.

Напомним, что Волонтерский центр Алексея Вихарева работает в Екатеринбурге и Свердловской области с 2023 года. Добровольцы помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, регулярно вместе с депутатом Алексеем Вихаревым пополняют банк донорской крови Свердловской области, поддерживают семьи участников СВО, участвуют в городских мероприятиях и оказывают помощь территориям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

Ранее «Областная газета» писала о том, что семь волонтеров из Свердловской области представлены к награждению знаком «Доброволец России».