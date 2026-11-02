Более 760 гектаров леса восстановлено в Свердловской области в 2026 году

В Свердловской области компании и предприятия, которые вырубают лес или переводят его в другие категории земель, высадили сеянцы хвойных деревьев на площади 761 гектар в текущем году. Специалисты свердловских лесничеств провели приемку работ по компенсационному лесовосстановлению. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Работа бизнеса по принципу „сколько вырубил, столько посадил“ позволяет нам сохранять природный баланс в лесном фонде. Компенсационное лесовосстановление — это, в первую очередь, ответственность бизнеса перед жителями области. Мы принимаем только те участки, где лес действительно прижился. Специалисты лесничеств оценивают количество жизнеспособных саженцев. Если результат не подтвержден, работы не принимаются, и ответственные предприятия снова высаживают сеянцы на участке. Так совместными усилиями мы выполняем задачи национального проекта „Экологическое благополучие“», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Во время приемки работ сотрудники лесничеств ведут фотофиксацию, чтобы подтвердить, что на ранее пострадавших от пожаров или других причин участках лес высажен и растет, а не существует только в отчетах.

Примером ответственного подхода бизнеса стала работа артели старателей «Фарта» в Березовском лесничестве. В 2022 и 2023 годах предприятие провело компенсационное лесовосстановление на общей площади 65 гектаров. Все это время специалисты проводили на двух участках агротехнический уход. В 2026 году обследование подтвердило, что объемы и качество выполненных компанией работ соответствуют требованиям.

Отметим, осенняя приемка компенсационных лесных насаждений позволяет оценить результат до наступления холодов и при необходимости скорректировать планы ухода за саженцами.

Напомним, губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал, что в регионе проводится серьезная работа по восполнению лесного фонда. Так, до конца осени на Среднем Урале планируется восстановить более 30 тыс. гектаров.

Ранее «Областная газета» писала, что более 480 тысяч мальков толстолобика и амура выпущено в Белоярское водохранилище в 2026 году.