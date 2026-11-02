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Уникальный опыт развития детского отдыха в Свердловской области представили на Всероссийском форуме «Большие смыслы»

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Областная газета

Делегация региона рассказала о проекте «Уральские каникулы»

Всероссийский форум «Большие смыслы», Свердловская область
Свердловскую область представила команда из 16 человек. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Делегация Свердловской области представила уникальный опыт региона по развитию детского отдыха и оздоровлению детей на Всероссийском форуме «Большие смыслы». Заместитель министра образования Свердловской области Никита Сафин в своем выступлении рассказал о проекте «Уральские каникулы». Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Проект «Уральские каникулы» инициировал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Замминистра подчеркнул, что в 2026 году министерство образования Свердловской области поставило для себя задачу полностью пересобрать оздоровительную кампанию региона, систематизировать и определить векторы развития.

«На сегодняшний день Свердловская область располагает более 1300 организациями, занимающимися отдыхом и оздоровлением детей. С начала 2026 года порядка 500 тысяч детей нашей области были охвачены всеми формами отдыха и оздоровления», — сказал Никита Сафин.

Всероссийский форум «Большие смыслы», Свердловская область
Всероссийский форум «Большие смыслы» проходит в детском центре «Орленок». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В рамках форума также состоялось обсуждение вопросов о развитии программ воспитания, интеграции современных технологий и искусственного интеллекта в лагерную среду при сохранении традиционных ценностей.

Отметим, Всероссийский форум проходит в детском центре «Орленок». Свердловскую область представила команда из 16 человек — руководители и специалисты детских оздоровительных лагерей, а также ресурсного центра отдыха и оздоровления детей «Городской дворец творчества», «Дворца молодежи», «Центра внешкольной работы». Всего участниками мероприятия стали порядка 500 человек со всей страны.

Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее «Областная газета» писала, что рекордное количество свердловских детей отдохнули в рамках проекта «Уральские каникулы».

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