Ноябрьская оттепель в Свердловской области подходит к концу. В первой половине недели еще сохранятся околонулевые температуры с небольшим количеством осадков, но уже в четверг регион накроет циклон, который принесет с собой снегопады и уверенный минус. Об этом «ОГ» сообщили в Уральском гидрометцентре.

«С понедельника оттепель пойдет на спад, осадков почти не будет. Во вторник и среду вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега на фоне преимущественно минусовых температур», – рассказали в Уральском гидрометцентре.

Так, 23 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. Температура днем –2…+3 градуса. В Екатеринбурге до +2 градусов.

24 ноября будет облачно. Местами умеренные осадки в виде мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. Ночью на севере столбик термометра опустится до –8 градусов, днем температура воздуха составит –3…+2 градуса. В Екатеринбурге ночью –1 градус, днем +1 градус.

25 ноября ожидается облачная погода. Местами умеренные осадки в виде мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. Температура ночью до –6 градусов, на севере до –11 градусов. Днем –3…+2 градуса, на севере до –8 градусов. В Екатеринбурге ночью –2 градуса, днем 0 градусов.

Перелом в характере погоды, отмечают синоптики, принесет Балканский циклон, который подойдет к Уралу 26 ноября. С четверга ожидаются умеренные снеговые осадки и существенное похолодание.

Ранее «Областная газета» писала о том, что дожди и мокрый снег накроют Свердловскую область.