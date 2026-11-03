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Кондратюк, Петросян и Чикмарева-Янченков: состав фигуристов этапа Гран-при России «Золото Урала» в Екатеринбурге

НовостиФигурное катание
Наталья Шадрина

Турнир пройдет с 7 по 8 ноября на «УГМК-Арене»

Марк Кондратюк
Марк Кондратюк - один из участников этапа Гран-при в Екатеринбурге. Фото: Александр Козик

С 7 по 8 ноября в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» пройдет турнир «Золото Урала» – IV этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортсмены выступят в трех видах – женском и мужском одиночном катании и в соревновании спортивных пар. На екатеринбургском льду за награды будут бороться Аделия Петросян, Елизавета Лабутина, Дина Хуснутдинова, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Арсений Федотов, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков и другие известные фигуристы.

Для столицы Среднего Урала это первые крупные всероссийские соревнования по фигурному катанию за 11 лет. В последний раз ключевые российские старты в этом виде спорта город принимал в декабре 2015 года — это был чемпионат России-2016, который провели на ледовой арене «Уралец».

Состав этапа Гран-при России в Екатеринбурге
Состав этапа Гран-при России в Екатеринбурге
Состав этапа Гран-при России в Екатеринбурге
Состав этапа Гран-при России в Екатеринбурге
Состав этапа Гран-при России в Екатеринбурге
Состав этапа Гран-при России в Екатеринбурге

Ранее «Областная газета» публиковала расписание этапа Гран-при России в Екатеринбурге.

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