Кондратюк, Петросян и Чикмарева-Янченков: состав фигуристов этапа Гран-при России «Золото Урала» в Екатеринбурге

С 7 по 8 ноября в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» пройдет турнир «Золото Урала» – IV этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортсмены выступят в трех видах – женском и мужском одиночном катании и в соревновании спортивных пар. На екатеринбургском льду за награды будут бороться Аделия Петросян, Елизавета Лабутина, Дина Хуснутдинова, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Арсений Федотов, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков и другие известные фигуристы.

Для столицы Среднего Урала это первые крупные всероссийские соревнования по фигурному катанию за 11 лет. В последний раз ключевые российские старты в этом виде спорта город принимал в декабре 2015 года — это был чемпионат России-2016, который провели на ледовой арене «Уралец».

Ранее «Областная газета» публиковала расписание этапа Гран-при России в Екатеринбурге.