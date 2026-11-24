В холодные осенние и зимние вечера могут согреть и поднять настроение не только теплый плед и просмотр хороших фильмов, но и вкусный перекус в виде творожных сладостей. Делимся простыми рецептами печенья, пряников и вафель, для приготовления которых не нужно много времени и ингредиентов.
Творожные вафли
Ингредиенты:
- Мука – 180 г;
- Разрыхлитель – 1 ч. л.;
- Ванилин – 1,5 г;
- Цедра одного апельсина – 2 ст. л.;
- Соль – щепотка;
- Яйца – 3 шт.;
- Сахар – 40 г;
- Творог 5% — 300 г;
- Сливочное масло – 40 г;
- Молоко – 150 мл.
Приготовление:
Перемешиваем венчиком муку, разрыхлитель, ванилин, 2 ст. л. цедры апельсина и щепотку соли. В отдельной чашке смешиваем три желтка, сахар, творог, растопленное сливочное масло и молоко. Вводим жидкие ингредиенты в сухие.
Белки пригодятся для следующего этапа – их необходимо взбить миксером или блендером до мягких пиков (получится кремообразная текстура), а после – аккуратно добавить в тесто.
Выпекаем вафли в разогретой вафельнице до румяной корочки. Подавать к столу можно с шоколадной пастой, бананами, вареньем или сметаной.
Печенье «Гусиные лапки»
Ингредиенты:
- Творог – 250-300 г;
- Сливочное масло – 200 г;
- Мука – 250 г;
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л.;
- Ванильный сахар – 1 ч. л.;
- Сахар – 2 ст. л. + сахар на обсыпку.
Приготовление:
Берем размягченное сливочное масло (не нужно его растапливать, будет достаточно, если оно просто подтаяло и легко разминается руками) и перемешиваем с творогом, мукой и сахаром, а после добавляем разрыхлитель и ванильный сахар. Замешиваем тесто, кладем его в кастрюлю и убираем в холодильник на один час.
Раскатываем пласт средней толщины и с помощью формочек (также можно использовать кружку или стакан) вырезаем кружочки. В тарелку насыпаем сахар. Одну сторону кружочка обмакиваем в сахар и складываем пополам (сахар внутри), у нас получилась половинка круга. Обмакиваем и ее в сахар и точно так же складываем пополам – получается четвертинка.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем на него наше печенье. Выпекаем в предварительно разогретой духовке 25 минут при 200 градусах.
Снежные пряники
Ингредиенты:
- Сахар – 500 г;
- Молоко – 12 ст. л.;
- Подсолнечное масло – 16 ст. л.;
- Творог – 500 г;
- Ванилин – 1 пачка;
- Разрыхлитель – 1 пачка;
- Яйца – 2 шт. (для теста – желток, для глазури – белок);
- Сахарная пудра – 250 г;
- Мука.
Приготовление:
Перемешиваем два желтка, сахар, молоко, творог, ванилин, разрыхлитель и подсолнечное масло. В последнюю очередь добавляем муку – делаем это постепенно, чтобы получилось слабое тесто. Раскатываем и формируем небольшие пряники.
Выпекаем в предварительно разогретой духовке 20-25 минут при 180 градусах. А пока – глазурь.
Для глазури берем 250 г сахарной пудры и оставшиеся два белка. Хорошо взбиваем.
Остывшие пряники смазываем глазурью и ждем полного застывания.
Ранее «Областная газета» публиковала рецепт пастилы из облепихи и яблок.