В холодные осенние и зимние вечера могут согреть и поднять настроение не только теплый плед и просмотр хороших фильмов, но и вкусный перекус в виде творожных сладостей. Делимся простыми рецептами печенья, пряников и вафель, для приготовления которых не нужно много времени и ингредиентов.

Творожные вафли

Ингредиенты:

Мука – 180 г;

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Ванилин – 1,5 г;

Цедра одного апельсина – 2 ст. л.;

Соль – щепотка;

Яйца – 3 шт.;

Сахар – 40 г;

Творог 5% — 300 г;

Сливочное масло – 40 г;

Молоко – 150 мл.

Приготовление:

Перемешиваем венчиком муку, разрыхлитель, ванилин, 2 ст. л. цедры апельсина и щепотку соли. В отдельной чашке смешиваем три желтка, сахар, творог, растопленное сливочное масло и молоко. Вводим жидкие ингредиенты в сухие.

Белки пригодятся для следующего этапа – их необходимо взбить миксером или блендером до мягких пиков (получится кремообразная текстура), а после – аккуратно добавить в тесто.

Выпекаем вафли в разогретой вафельнице до румяной корочки. Подавать к столу можно с шоколадной пастой, бананами, вареньем или сметаной.

Печенье «Гусиные лапки»

Ингредиенты:

Творог – 250-300 г;

Сливочное масло – 200 г;

Мука – 250 г;

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.;

Ванильный сахар – 1 ч. л.;

Сахар – 2 ст. л. + сахар на обсыпку.

Приготовление:

Берем размягченное сливочное масло (не нужно его растапливать, будет достаточно, если оно просто подтаяло и легко разминается руками) и перемешиваем с творогом, мукой и сахаром, а после добавляем разрыхлитель и ванильный сахар. Замешиваем тесто, кладем его в кастрюлю и убираем в холодильник на один час.

Раскатываем пласт средней толщины и с помощью формочек (также можно использовать кружку или стакан) вырезаем кружочки. В тарелку насыпаем сахар. Одну сторону кружочка обмакиваем в сахар и складываем пополам (сахар внутри), у нас получилась половинка круга. Обмакиваем и ее в сахар и точно так же складываем пополам – получается четвертинка.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем на него наше печенье. Выпекаем в предварительно разогретой духовке 25 минут при 200 градусах.

Снежные пряники

Ингредиенты:

Сахар – 500 г;

Молоко – 12 ст. л.;

Подсолнечное масло – 16 ст. л.;

Творог – 500 г;

Ванилин – 1 пачка;

Разрыхлитель – 1 пачка;

Яйца – 2 шт. (для теста – желток, для глазури – белок);

Сахарная пудра – 250 г;

Мука.

Приготовление:

Перемешиваем два желтка, сахар, молоко, творог, ванилин, разрыхлитель и подсолнечное масло. В последнюю очередь добавляем муку – делаем это постепенно, чтобы получилось слабое тесто. Раскатываем и формируем небольшие пряники.

Выпекаем в предварительно разогретой духовке 20-25 минут при 180 градусах. А пока – глазурь.

Для глазури берем 250 г сахарной пудры и оставшиеся два белка. Хорошо взбиваем.

Остывшие пряники смазываем глазурью и ждем полного застывания.

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