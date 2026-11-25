Пандемия сахарного диабета второго типа связана с пандемией ожирения – такое заявление сделала недавно директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева. В основе той и другой повальной болезни лежит неправильный образ жизни и прежде всего нерациональное питание. О том, как его грамотно перестроить, рассказывает врач-эндокринолог высшей категории ГКБ№40 Ольга Никитина.

Сначала об общих правилах или принципах, которым необходимо следовать, если у вас обнаружились предвестники диабета — лишний вес и повышенный сахар в крови, либо вам поставили диагноз предиабет или диабета.

Правило №1. Нужно научиться учитывать гликемический индекс (ГИ) продуктов и приготовленных из них блюд. Он отражает, насколько быстро и сильно попавшие в организм из пищи углеводы повысят уровень сахара в крови.

«В любом приложении по правильному питанию, есть таблица гликемического индекса продуктов, — говорит Ольга Никитина. — Продукты в ней делят на группы по уровню повышения сахара (они окрашены в цвета светофора, как и в правилах по рациональному питанию): в зеленой зоне расположены продукты с ГИ до 55, их можно включать в рацион часто, в желтой зоне — с ГИ 60 — 70, их следует употреблять умеренно, в красной зоне — с ГИ 80 и выше, в которых нужно себя ограничивать».

Правило №2. Необходимо помнить, что на величину гликемического индекса влияет способ приготовления пищи.

«Рыбу и мясо лучше запекать, а овощи и фрукты лучше употреблять в сыром виде, чтобы сохранить структуру клетчатки, которая замедляет процесс всасывания углеводов», — говорит Ольга Никитина.

Правило №3. Немаловажное значение имеет размер порции.

«Придерживавшемся правила гарвардской тарелки: половина — это овощи и фрукты, четверть — цельнозерновые, еще четверть — белок. За один прием пищи пациент с сахарным диабетом может употреблять примерно три-четыре хлебные единицы, — говорит Ольга Никитина. — Хлебная единица — это условная мера, которая используется для оценки количества углеводов в продуктах питания. Одна хлебная единица равна 12 граммам углеводов».

Как пояснила, Ольга Михайловна, хлебную единицу нельзя путать с гликемическим индексом. ХЕ показывает количество углеводов, а ГИ — их влияние на повышение сахара в крови. Продукты с одинаковым количеством хлебных единиц могут влиять на уровень глюкозы по-разному из-за разного гликемического индекса.

Правило №4. При составлении рациона важно учитывать сочетание продуктов.

По словам эндокринолога, сочетание белков, жиров и углеводов — это основа сбалансированного питания, которая обеспечивает организм энергией и строительным материалом. Их правильное соотношение зависит от возраста, пола, физической нагрузки, наличия сопутствующей патологии. Пациенты с сахарным диабетом коморбидные и рацион подбираем индивидуально.

«Если пациенту хочется нарушить диету, например, скушать банан – «вредный» с точки зрения ГИ, но полезный из-за высокого содержания калия — мы рекомендуем перемешать его с клетчаткой, которая продается в аптеках», — добавляет Ольга Никитина.

Правило №5. У каждого человека обмен веществ индивидуален, поэтому и реакции организма на те или иные продукты питания разные.

«У одного пациента продукт может повышать сахар, а у другого нет. Поэтому если вы купили незнакомый продукт или приготовили новое блюдо, обязательно проконтролируйте уровень сахара в крови через два часа после еды, — советует Ольга Никитина. — По реакции вашего организма будет ясно, можно его включить в рацион или не стоит».

Полезное меню

И еще несколько рекомендаций от нашего эксперта.

«К числу овощей, которые мы не рекомендуем пациентам с предиабетом и с сахарным диабетом, относятся, повторю, картофель, кукуруза, тыква, морковь, свекла, особенно в обработанном виде, — говорит Ольга Никитина. — Полезны огурцы, кабачки, капуста, томаты, баклажаны, болгарский перец, стручковая фасоль, шпинат, листовой салат, сельдерей. Они богаты клетчаткой, которая замедляет всасывание углеводов, и у них невысокий гликемический индекс».

Категорически запрещены пациентам с сахарным диабетом виноград, бананы, арбузы дыни, хурма, финики, инжир. В них не только много сахара, но и совершенно отсутствует клетчатка.

«Желательно есть фрукты в промежутке между завтраком и обедом или в крайнем случае на полдник, и не более 150 граммов — порция должна поместиться в ладошку, — говорит Ольга Михайловна. — Обязательно дополняем фрукты и овощи белком и жирами, чтобы замедлить всасывание углеводов и вовремя ощутить насыщение».

Варить из фруктов и ягод морсы и компоты нужно без сахара. А свежевыжатые соки при предиабете и диабете и вовсе под запретом, так как клетчатка в них отсутствует, а сахара слишком много.

Крупы выбираем серые, такие как гречка, перловка, булгур, просо, овсянка, чечевица. Белые крупы — пшено, белый рис, геркулес, каши быстрого приготовления исключаем, так как они имеют высокий ГИ.

«Любую крупу варим в идеале на воде, в крайнем случае, на смеси молока и воды в пропорции 50 на 50, — говорит Ольга Никитина. — Крупу слегка недовариваем и сочетаем с овощами, белком и жирами, например, с рыбой или курицей. Однако роллы, несмотря на то что в них входит рыба, под запретом из-за риса».

Блюда из крупы, как подчеркивает врач-эндокринолог, рекомендуется подавать на стол во второй половине дня либо на вечер. А завтрак должен быть белковым, хотя мы привыкли начинать утро с каши. Добавлять в каши фрукты и орешки не рекомендуется, лучше добавить их в творог.

По словам Ольги Никитиной, полезно добавлять в еду кунжут, льняное семя, которые содержат достаточное количество кальция. А пряности придадут блюдам вкус и позволят уменьшить количество соли.

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