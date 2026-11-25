Это событие «с отложенным эффектом». Значимость которого в полной мере осознается со временем. В дни форума – действительно, праздник. Ожидаемая неожиданность. По традиции форума, оркестры из других регионов год от года не повторяются. И все же череда концертных программ – не единственное, зачем приезжают национальные оркестры на Урал. Конечно – обсуждение проблем. Правда, как сказал один из участников, «что жаловаться на проблемы как на плохую погоду – надо просто одеться теплей и взять зонтик».

Год единства народов России, с которым совпал нынешний, четвертый форум, отчетливее высветил сверхзадачу рожденного на Урале «оркестрового проекта».

«На площадке Уральского центра народного искусства, где проходит форум, единство понимаешь как некое созвучие, – говорит министр культуры Свердловской области Илья Марков. – В хоре ли, в оркестре невозможно достичь высокого профессионального уровня, не слыша инструмент либо голос, который рядом с тобой. Такая вот метафора. А еще важно проводить такие форумы потому, что — прежде чем полюбить, надо узнать: почему в оркестре такой музыкальный инструмент, о чем это произведение, что имел ввиду автор текста либо композитор, какие фольклорные напевы с каких территорий легли в основу той или иной партитуры, даже – что означает узор на национальном костюме? Ведь и он чаще всего – говорящий».

Знаменитые «Валенки» и семь дирижеров

Впервые на сей раз каждый коллектив-участник представил свою большую программу. А в ней – куда он движется, что ему интересно, что интересно зрителям родного региона.

«Мы привезли программу «Чайковский. Джаз. Григ» — джазовую фантазию на темы «Времен года» и сюиты «Пер Гюнт», – рассказал «ОГ» директор Алтайского государственного оркестра народных инструментов «Сибирь» Александр Витман (Барнаул). – Эксперимент! И судя по реакции, он удался. Да, это определенное новаторство, но мы не нарушили природу звучания народного оркестра. Колорит сохранен. Это очень важно. Сегодня альянсов народно-оркестрового исполнительства много, но иногда, например, ударная установка убивает весь оркестр. Его просто не слышно. Играть же народные оркестры могут все. Главное – красиво и узнаваемо. Балалайку должно быть слышно. Звук ее должен проникать в сердце слушателя. А мы привезли эту программу из желания поделиться: ребята, в этом направлении тоже можно идти».

Вопрос репертуара остро поднимался на форуме. Хотя изюминкой гала-концерта стали знаменитые «Валенки» в исполнении всех коллективов-участников и под руководством семи дирижеров, для профессионалов давно очевидно: национальные оркестры могут и должны исполнять не только популярный, любимый репертуар из прошлого. В этом смысле аргументы подбросил (или – выход из проблемы) Уральский государственный русский оркестр.

«Актуальная проблема – работа с молодыми композиторами, – убежден художественный руководитель оркестра Павел Васильев. – Я счастлив, что в Екатеринбурге, у нас под боком буквально, работают молодые композиторы, пишут гениальную музыку. В том числе и по заказу оркестра. На форуме мы сыграли концерт для балалайки с оркестром «Книга заговоров» и сочинение «Странница» для солирующей домры, смешанного хора и русского народного оркестра. В этом жанре стали новаторами в регионе. Это мировая премьера. И на форуме это – новшество. У композитора Диниса Курбанова, который написал эту музыку и вообще много пишет, большое профессиональное будущее. Это первое наше сотворчество на форуме – хороший старт. Для чего форум существует? Что-то начинает стартовать…»

На IV Уральском форуме национальных оркестров России «стартовала» и оркестрово-музыкальная экзотика. Впервые приехал Тувинский национальный оркестр. Надо было видеть, как после большой программы – с элементами горлового пения (даже женского!) и горлового многоголосья — зрители не отпускали Тувинский оркестр, что грозило даже дальнейшему регламенту форума.

«Коллектив создан в 2003 году – достаточно молодой, но гастролирует уже не только по России, но и по миру, — рассказывает директор Тувинского национального оркестра Артыш Опуйлаа. — Репертуар у нас разный: традиционный народный, есть то, что ближе к академическому направлению, есть фольклор. Все инструменты – тувинские, таких в других оркестрах нет. Наши мастера делают их сами. Двуструнный игил похож на скрипку, но обладает «плачущим» тембром. Особенность игры на смычковом бызаанчы в том, что волос смычка продевается между струнами, позволяя извлекать резкий и яркий звук. Лимби – национальная флейта с мембраной, создающей при игре характерный жужжащий призвук. Самое главное – ударные: мы играем не на ударных установках, а на барабанах кенгирге, обтянутых с обеих сторон кожей горного козла. Есть ряд самобытных щипковых: чадаган – родственник гуслей и цимбал, дошпулуур в три струны — похож на балалайку, используется обычно для ритмичного аккомпанемента горловому пению. Очень колоритный, тембр бархатный. Интересно?»

Не то слово! Конечно, любопытно. Ведь это иная национальная культура. В российском культурном пространстве она – отдельный самородок, где что-то из навыков передается из рук в руки, а что-то… Кстати, где учат игре на той же лимби или бызаанчы? А горловому пению? Оказалось, в Кызыле, столице Республики Тыва, работает училище искусств, с отделением народных инструментах, оно и есть кузница кадров. Музыкантов-исполнителей. Но вот горловому пению здесь вряд ли обучают. Это все-таки уникальный дар, хотя в Тувинском национальном оркестре отдельные музыканты это совмещают, что и придает еще большую оригинальность всей программе.

На всю Россию было четыре оркестра, сейчас – 91

Проблемы подготовки кадров для национальных оркестров, конечно же, тоже обсуждали на форуме. Точнее – продолжали обсуждать. Дело в том, что в отличие от симфонических оркестров у «народников» есть своя ассоциация. Добровольное объединение профессионалов. Традицию постоянного общения коллег заложил в 1990-е народный артист РСФСР Николай Калинин, художественный руководитель Оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова. Причем, он собирал со всей России дирижеров не только профессиональных оркестров, но и самодеятельных, учебных. После него традиция ушла. Но желание общаться, взаимодействовать осталось.

«Видимо, сами народные инструменты требуют общения, – улыбается Евгений Алешников, президент Ассоциации дирижеров профессиональных оркестров народных инструментов, главный дирижер Белгородского академического русского народного оркестра. — Сначала проводили парады дирижеров, потом возникла идея создать ассоциацию. Задачи? Объединять. Обмениваться репертуаром. Решать проблемы, связанные с нашим искусством. Поднимать народно-исполнительскую культуру. Сейчас в России – 91 профессиональный оркестр народных инструментов (не только русских). Россия великая. Народов много. Каждый дирижер – личность. Каждый для очередной программы выбирает тот жанр, что ему ближе – переложения, фольклор, музыку с элементами рока и даже рэпа, сочинения современных авторов. Многие оркестры возникли в 1990-е. Раздрай и экономический упадок, но именно тогда по всей стране рождаются национальные оркестры. В СССР их было всего четыре – им. Андреева, им. Осипова, им. Некрасова и оркестр в Новосибирске. Три из них принадлежали Гостелерадио, их основная работа была записывать произведения для эфира радио и ТВ. Только оркестр им. Осипова был концертным: путешествовал по всему миру, был полпредом России. Представляете?! Всего четыре, а сейчас — 91. Копейки платили, но у музыкантов росло самосознание: мы – россияне и должны исполнять свою музыку, хотя ее не показывают по ТВ. Надо восполнять этот пробел. А люди хотели слушать эту музыку».

Они хотят и сейчас. Самим музыкантам не занимать энтузиазма в продвижении национальной музыки. Но благо, подчеркивалось на форуме, есть встречное движение от государства. В музыкальных учебных заведениях домра, балалайка, баян уже стали академическими инструментами, и музыканты, обучающиеся игре на них, проходят тот же академический путь — оттачивая звук, интонирование, разную стилистику. Ассоциация оркестров народных инструментов признана на федеральном уровне. Музыканты академического жанра (например, выдающийся альтист и дирижер Юрий Башмет) всесторонне поддерживают «народников».

Форум традиционно способствовал диалогу музыкантов, обмену идеями. Репертуаром же они и так обмениваются. По признанию Михаила Тоцкого, дирижера оркестра «Онего» Карельской государственной филармонии, у них в программах – не только карельский фольклор, музыка на норвежские саги, много лет оркестр работает с уральскими композиторами Пантыкиным, Бызовым, Сиротиным, созданы сказки с оркестром «Малахитовая шкатулка», «Сказы уральской земли», «Серебряное копытце», «Синюшкин колодец» – «прямо воздух Урала ощущается».

С преимуществами от… аэрокосмоса

Но вот что на форуме было впервые, эксклюзивно – так это участие производителей музыкальных инструментов.

«Наш подход к производству – сочетать традиционное ремесло с современным инженерным подходом. Пригласили инженера из аэрокосмической промышленности и разработали специальный полимерный корпус балалайки, который позволяет звучать инструменту так же, как деревянный, но обладает дополнительными преимуществами – например, климатической устойчивостью, не боится влаги, — рассказывает Евгений Репин, один из руководителей Пермской фабрики музыкальных инструментов. — Делаем инструменты и такими, чтобы увлечь молодых музыкантов. Например, трансакустические, которые без дополнительной аппаратуры вызывают вау-эффект, позволяют, например, играть программы балалаечника-виртуоза Алексея Архиповского. Сделано с уважением к наследию – звучанию балалайки, ее тембру, удобствам, но тембральный окрас чуть иной».

При этом производители признают: инструмент нельзя создать по чертежам аэрокосмоса, только — в диалоге с музыкантами. И в «обратной связи» от исполнителей важнее не похвала, а — что бы хотелось исправить, и самое интересное – когда музыканты говорят, КАК это можно сделать. Такое случается. Происходило и на форуме в Екатеринбурге. И тогда над народными инструментами раскрывался еще один «зонтик».

Ранее «Областная газета» писала о том, что Уральский русский народный хор движется к своему 85-летию.