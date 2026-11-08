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Стартовал футбольный турнир Спартакиады народов Среднего Урала

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Салман Гиназов

Участвуют 12 команд

Спартакиада среди национально-культурных объединений Свердловской области
Турнир Спартакиады собрал команды разных народов Урала. Фото: Салман Гиназов

В Екатеринбурге на площадке Академии футбольного клуба «Урал» (Фестивальная, 10) стартовал турнир по мини-футболу в рамках Спартакиады среди национально-культурных объединений Свердловской области. Организатором выступило свердловское региональное отделение «Ассамблеи народов России» при поддержке министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

За победу сразятся 12 команд: «Русский мир», «Марий Ушем» («Союз Мари»), «Кыргызстан-Урал», «Вайнах», «Мой Дагестан», «Езиды Урала», а также сборные таджикского, казахского, немецкого, узбекского, армянского объединений.

Спартакиада среди национально-культурных объединений Свердловской области
Леонид Рапопорт дал старт соревнованиям. Фото: Салман Гиназов

Открывая соревнования, участников приветствовал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

«Наша страна сильна своей многонациональностью. И такие соревнования это подтверждают. Желаю вам красивой игры, без травм. И пусть ваша энергия и эмоции передадутся футболистам нашего клуба „Урал“, который сегодня проводит очередной матч», — сказал Леонид Рапопорт.

«Областная газета» — официальный информационный партнер Спартакиады.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на областной Спартакиаде среди национально-культурных объединений наградили победителей в настольном теннисе.

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