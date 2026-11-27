По календарю зима – только на следующей неделе, но неожиданно обрушившийся на регион снежный шквал и гололедица заставили садоводов забыть привычную присказку: зима, мол, – «мертвый сезон для дачников». В этой ситуации – совсем нет. Снег потребует разнообразных ваших усилий. Как поработать с ним с пользой для сада?

Вызволите ветки из «ледяных оков»

Для садовых деревьев, особенно тех, которые еще не успели полностью сбросить листву, первые серьезные снегопады могут представлять опасность. Особенно, если снег мокрый. Он налипает на ветки. Смотрится это красиво, но, как только ударят серьезные морозы, налипший снег превратится в ледяные наросты, под тяжестью которых ветки могут сломаться. Поэтому стряхивайте с веток снег. Особенно опасен мокрый снег для молодых саженцев, кустарников и хвойных. Старайтесь регулярно вызволять их неокрепшие ветви от снежных оков. Стряхивайте снег аккуратно снизу вверх (например, мягкой обмотанной шваброй или шестом), чтобы не повредить кору и не допустить разломов.

«Одеяло» для земляники

А вот на грядках с садовой земляникой или на посадках многолетников снегу самое место – он утеплит корни и даст весной запас влаги. Лучше набросать снег и на оголившиеся участки клумб, альпийских горок, рокариев, чтобы посадки не промерзли. Сгребайте чистый снег, например, с садовых дорожек. Там – свободный проход, а тут – естественная защита посадок. Уместен и даже желателен снег и в основаниях стволов деревьев и кустарников. Можно даже немного полить снег водой, чтобы образовалась ледяная корочка. Это послужит лишней защитой ваших деревьев от грызунов. Также стоит окучить посаженые саженцы и притоптать вокруг них снег.

Однако, внимание: вот озимые посевы лучше освободить от толстого слоя снега, иначе они будут преть.

Зачем нужны ограждения от ветра?

Открытые участки сада важно хорошо защитить от ветра и холодов, которые в декабре только начинаются. В этом помогут ограждения из временного бурелома или невысоких сугробов. В качестве ветроломного щита, советуют специалисты, подойдет экран из пластиковой сетки, которую крепят на вкопанные в землю столбы.

Можно сделать снегозадержание и иным способом. На открытых участках, где снег постоянно сдувает ветром, помогут положенные друг на друга ветки (лапник). С подветренной стороны из них полезно соорудить невысокие снежные валы.

Осторожнее с реагентами

Полезное предупреждение: снег с противогололедными средствами (если уже использовали их на участке) не кидайте на клумбы, газон и грядки. Химические вещества могут проникнуть в почву и навредить потом растениям.

Еще один совет: не копите огромные сугробы у построек и хрупких посадок. Лишний снег лучше вывозить за участок, чтобы от схода снега с крыши не поломать ветки, а весной не возникло болото от долгого таяния (переувлажнение почвы ­чревато).

И, конечно же, в декабре, когда начинаются обильные снегопады, держите инвентарь под рукой. Снегоуборочное оборудование должно быть всегда в зоне доступа и в надлежащем состоянии. Для свежего снега удобны легкие лопаты и скреперы, для плотного и наледи – прочные лопаты с металлической кромкой и ледорубы-скребки.

Попробуйте посадить… пихту или липу

Пересадка деревьев зимой? Звучит странно, но зимняя пересадка деревьев, утверждают специалисты, не только возможна, но даже имеет свои преимущества. Поскольку в холода корневая система растения находится в спячке, то при пересадке она будет менее повреждена (листьев нет, испарение минимально), чем в теплые сезоны. Конечно, надо готовить к этому деревья заранее. А еще имейте в виду: зимние переезды хорошо выдерживают только взрослые растения (от 3-х лет), особенно – пихта, ель, туя, липа, клен, каштан, плодовые деревья. Культуры с закрытой корневой системой можно сажать весь зимний период независимо от климатических условий.

Если на вашем участке – водоем

Есть, по крайней мере, две причины для того, чтобы заняться в декабре ландшафтными работами. Во-первых, не за горами новогодние праздники, а впечатления о доме и гостеприимном хозяине, как известно, возникают еще при входе во двор. Во-вторых, если на вашем участке есть искусственный водоем, в начале холодного сезона позаботьтесь об его аэрации. Зимовье под толстым слоем льда, без доступа воздуха для водных растений и рыб может закончиться печально. Самый бюджетный способ – периодически пробивать во льду проруби. Но можно поступить проще: постелить на поверхность озера пенополистирольные плиты, поставить на зиму в водоем аэратор, прудовый обогреватель или фонарь подсветки, не позволяющий замерзать воде вокруг него.

Дополнительно укрывать пруд соломой или досками необходимо лишь при сильных морозах. Длительно оставлять такое укрытие нельзя – подвод­ные жители будут лишены ­света.

Ранее «Областная газета» писала о том, что можно вырастить на подоконнике.