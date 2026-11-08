Марк Кондратюк завоевал «Золото Урала» на Гран-При в Екатеринбурге

С 7 по 8 ноября в Екатеринбурге на «УГМК Арене» проходит турнир «Золото Урала» – IV этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортсмены выступают в трех видах – женском и мужском одиночном катании и в соревновании спортивных пар. Первыми медали на уральском льду разыграли мужчины. Победителем этапа стал Марк Кондратюк (279,91), серебро завоевал Глеб Лутфуллин (272,16), бронза досталась Макару Игнатову (256,99).

Марк Кондратюк заявил четыре четверных прыжка: лутц, тулуп и сальхов, а также сальхов в каскаде тройным сальховом и двойным акселем. И со всем этим сложнейшим контентом спортсмен блестяще справился. Для Марка это был первый соревновательный прокат произвольной программы в сезоне, и он показал, как умеет собираться. За произвольную программу фигурист получил 184,99. В сумме — 279,91.

«В какой-то момент в произвольной программе я понял, что уже не думаю об алиментах, я просто еду. Смотрю – кому на трибунах помахать, кому похлопать. Чистый экспромт от меня. Это настолько меня заводит, что попадаю в особенное состояние. Тем более публика так меня поддерживала», — сказал после проката Марк.

Следующий прокат у этого спортсмена будет уже в следующие выходные на этапе в Омске. Там ему нужно будет удержать высочайшую планку, заданную в Екатеринбурге.

Отличный прокат сегодня выдал Глеб Лутфуллин. Удался его самый дорогой, рекордный каскад из четверного тулупа и двух тройных акселей. Также он блестяще исполнил четверной риттбергер, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа и сольный четверной сальхов. Ошибку Глеб совершил только на стартовом четверном флипе. За произвольную он получил 180,53. В сумме — 272,16.

Макар Игнатов в произвольной программе зашел на четыре четверных прыжка: риттбергер, сальхов, тулуп в каскаде с тройным тулупом и еще один тулуп в четыре оборота сольно. Это был очень достойный прокат, но с одной грубейшей ошибкой — падением с четверного тулупа. Также были проблемы с приземлением тройного акселя в конце программы. За произвольную судьи поставили ему. В сумме — 161,58. Сумма — 256,99.

Александр Мельников после короткой программы шел на третьей позиции. Но произвольную программу спортсмен катал нервно. Он запланировал три четверных прыжка: тулуп в каскаде тройным тулупом, сальхов и сольный тулуп. Первый каскад не получился из-за ошибки на четверном тулупе. Дальше в программе фигурист допустил ошибку на сольном четверном тулупе — было падение. Зато Александр порадовал публику эффектным сальто. За произвольную он получил 141,88. В сумме — 236,70. Увы, в произвольной он только шестой, по сумме — занял пятую позицию.

Ранее «Областная газета» писала о том, как отличать прыжки в фигурном катании.