На домашнем льду и в день рождения: Елизавета Лабутина выступила на Гран-при «Золото Урала» и получила первые подарки

В Екатеринбурге с 7 по 8 ноября турнир «Золото Урала» – IV этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортсмены выступают в трех видах – женском и мужском одиночном катании и в соревновании спортивных пар. В соревновании женщин принимает участие тагильчанка Елизавета Лабутина, которая тренируется в спортивной школе «Локомотив» в Екатеринбурге. Произвольную программу спортсменка представляла в свой день рождения, с чем ее сразу после проката поздравил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

«На самом деле в день рождения кататься оказалось не так просто: в такой важный для себя день хотелось сохранить позитивное настроение, хотелось никого не подвести. Это получилось, я очень рада», — сказала после проката Елизавета Лабутина.

Леонид Рапопорт, поздравляя фигуристку, отметил, что, если Екатеринбургу дадут право проведения чемпионата России по фигурному катанию в следующем году, Елизавета стала бы одним из главных украшений от принимающей стороны.

Спортсменка ответила, что пока порадуется чистым прокатам на Гран-при, а про будущее подумает и будет очень стараться, ведь в статусе хозяйки площадки выступать почетно, хоть и вдвойне волнительно.

Ранее «Областная газета» писала о том, как отличать прыжки в фигурном катании.