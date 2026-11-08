Камилла Нелюбова выиграла этап Гран-при в Екатеринбурге. Аделия Петросян только четвертая

С 7 по 8 ноября в Екатеринбурге на «УГМК Арене» проходит турнир «Золото Урала» – IV этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортсмены выступают в трех видах – женском и мужском одиночном катании и в соревновании спортивных пар. Вторыми медали на уральском льду разыграли женщины. Победу одержала Камилла Нелюбова (217,06), серебряная медаль сенсационно у Арины Кудлай (205,40), бронза досталась Злате Буря (205,17). Свердловчанка Елизавета Лабутина занимает восьмое место (182,97).

Злата Буря под стать своей фамилии врывается в элиту фигурного катания, завоевав третье место на этапе Гран-при в Екатеринбурге. Начала она с сольных тройных прыжков: лутца, сальхова и флипа. Во второй половине программы она сделала каскад из тройного лутца и тройного тулупа. А дальше зажигала под Мадонну, раскачав как следует трибуны. За произвольную программу судьи поставили фигуристке 134,03. Сумма — 205,17.

Буря могла быть и с серебром, но Арина Кудлай, занимавшая четвертое место после короткой программы, опередила ее в произвольной. У Арины в арсенале не было элементов ультра-си, но за счет уверенного исполнения тройных, она опередила ближайшую конкурентку. У Кудлай — 135,33 балла за произвольную программу. В сумме — 205,17.

Победительницей турнира стала Камилла Нелюбова. Она же лидировала после короткой программы. В произвольной спортсменка должна была исполнить первым прыжком тройной аксель, но, увы, сделала «бабочку». Все остальные элементы были выполнены на высоком уровне, без срывов. Слабые выступления остальных фаворитов позволили ей выиграть 138,39. Сумма — 217,06. Для Камиллы это уже второй выигранный этап Гран-при России в сезоне.

Аделия Петросян сегодня рисковала. Она попробовала прыгнуть четверной тулуп, но, увы, сорвала его — случилось падение. Это не позволило спортсменке, участнице последних Олимпийских игр взойти на пьедестал этого этапа.

Что касается Дины Хуснутдиновой, у которой было заявлено два тройных акселя, то спортсменка не справилась с произвольной программой, допустив падение и на втором акселе, и на тройном флипе. Составить конкуренцию соперницам она, увы, не смогла.

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