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Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков победили на Гран-при в Екатеринбурге

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Наталья Шадрина

Выступлениями спортивных пар завершился турнир «Золото Урала»

Екатерина Чикмарева-Матвей Янченков
Екатерина Чикмарева-Матвей Янченков. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

С 7 по 8 ноября в Екатеринбурге на «УГМК Арене» проходит турнир «Золото Урала» – IV этап Гран-при России по фигурному катанию. Последними медали разыграли спортивные пары. Безоговорочными лидерами этапа стал дуэт Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (214,84), серебро у Екатерины Гейниш и Андрея Рудя (181,41), бронзовые награды достались паре София Диана Касинс-Александр Брегей (181,30).

В соревновании спортивных пар сегодня было очень нервно. Зрители не увидели практически ни одного чистого проката.

Занимавшие после короткой программы третье место Алёна Кривоносова и Андрей Анисимов допустили очень много ошибок. Фигуристы остались без каскада, поскольку партнер не справился со стартовым тройным лутцем. Были проблемы с выбросом, партнерша задела рукой лед на выезде. Дальше партнерша не сделала тройной тулуп. Также была допущена грубая ошибка на финальной поддержке. За произвольную они получили 102,65 балла. В сумме — 168,60. Это только шестое место.

Бронза досталась паре София Диана Касинс-Александр Брегей. Этот дуэт тоже не справился со стартовым каскадом (тройной флип-двойной аксель) — ошиблась партнерша, приземлившись на две ноги. Дальше была ошибка на выбросе, но все остальное фигуристы выполнили на уровне. Их баллы за произвольную программу — 112,14. Сумма — 181,30.

золото урала
София Диана Касинс и Андрей Брегей. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Катание Екатерины Гейниш и Андрея Рудя тоже не было блестящим, но ошибок было значительно меньше, чем у остальных, и этого хватило для бронзы. Баллы пары за произвольную программу 115,96. Сумма — 181,41.

Екатерина Гейниш и Андрей Рудь
Екатерина Гейниш и Андрей Рудь. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Лидерами же стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, почти идеально откатавшие произвольную программу. Была небольшая помарка на выезде с выброса у партнерши, но это совсем небольшой нюанс, не испортивший впечатление от проката. Трибуны бурно приветствовали победителей, они это заслужили. Их баллы за произвольную программу — 134,90. Сумма — 214,84.

Дальше этот дуэт отправится на этап мирового Гран-при в Финляндию.

Отметим, что Матвей Янченков является уроженцем Свердловской области. В нашем регионе он начинал спортивную карьеру.

Золото Урала
Екатерина Чикмарева-Матвей Янченков. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Ранее «Областная газета» писала о том, как отличать прыжки в фигурном катании.

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