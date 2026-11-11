Двор без сугробов и серости: как девелоперы Екатеринбурга адаптируют благоустройство к холодному сезону

Уральская зима длится почти полгода, поэтому вопрос «Как будет выглядеть мой двор с ноября по апрель?» волнует покупателей новостроек в Екатеринбурге ничуть не меньше, чем эргономика квартиры. Если раньше дворы с наступлением заморозков традиционно превращались в заснеженные парковки и неиспользуемые пространства, то современные стандарты комфорт-класса требуют круглогодичной функциональности. На примере проектов от ГК «Страна Девелопмент» посмотрим, как проектируются и обслуживаются дворы, которым не страшны уральские сугробы.

Всесезонное озеленение, чтобы двор не выглядел «голым»

Хвойный каркас: в проекты благоустройства закладывают крупномерные хвойные деревья (сосны, ели, горные сосны), которые сохраняют насыщенный цвет круглый год и спасают от зимней хандры.

Архитектурные формы и кора: высаживаются кустарники и деревья с выразительной корой (например, ивы, дерн) и сухоцветы, которые красиво смотрятся под шапками снега.

Световой дизайн: поскольку темнеет рано, ключевую роль играет многоуровневая подсветка. Теплый свет встроенных в брусчатку светильников и архитектурная подсветка растений превращают зимний двор в арт-объект.

Круглогодичные детские комплексы — игры без каникул на морозе

Современная детская площадка в новом ЖК не «закрывается» на зиму. Игровые зоны проектируются с учетом климатических особенностей региона:

Износостойкие материалы: используются термодревесина (лиственница), нержавеющая сталь и ударопрочный HPL-пластик, которые не трескаются от перепадов температур и не обжигают руки на морозе.

Безопасное покрытие: специальное бесшовное резиновое покрытие сохраняет амортизирующие свойства даже при сильном минусе, защищая детей от травм при падении в снежную погоду.

Функциональность: горки и лазалки рассчитываются с учетом того, что дети катаются в объемной зимней одежде, а маршруты к площадкам прокладываются с учетом удобной расчистки снега.

Роль «своей» УК

Даже самое дорогое благоустройство можно испортить неквалифицированной уборкой снега. Именно поэтому девелоперы все чаще создают собственные управляющие компании (УК), которые интегрированы в процесс еще на стадии проектирования двора.

Знание матчасти: сотрудники собственной УК знают расположение каждого кабеля подогрева дорожек, скрытых датчиков автополива и особенности редких растений, поэтому уборка снега ведется аккуратно — без повреждения дорогого мощения и ландшафта.

Локальные сценарии: своя УК оперативно реагирует на погодные капризы Екатеринбурга (ледяной дождь, резкие оттепели и снегопады), используя мини-спецтехнику, которая не портит дворовые покрытия, и экологичные противогололедные материалы, безопасные для лап домашних животных и обуви жителей.

«Покупатели недвижимости стали более искушенными. Сегодня оценивают не только квадратные метры, но и сценарии жизни вне квартиры. Двор осенью и зимой должен оставаться уютным, безопасным и эстетичным пространством, а не превращаться в ледяную полосу препятствий. При этом даже зимой у резидентов должно быть место и для спокойного отдыха, и для игр, и для общения», — отмечают в ГК «Страна Девелопмент».

При выборе квартиры в осенне-зимний период эксперты рекомендуют обращать внимание не только на рекламные буклеты с летними рендерами, но и на то, как застройщик решает вопросы зимнего содержания территории, какие материалы используются в благоустройстве и кто будет обслуживать дом после сдачи.

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