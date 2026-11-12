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Сбережения россиян с начала года выросли на 1,7 трлн рублей

Налоги и финансыНовости
Областная газета
Фото: Алексей Кунилов, фотоархив «Областной газеты»

За десять месяцев 2026 года объем розничных пассивов в российских банках увеличился на 1,7 трлн рублей (+3%) и приблизился к 67,6 трлн рублей, свидетельствуют оценки ВТБ на основе данных Frank RG. Основным драйвером роста остаются рублевые накопительные счета: их объем вырос на 20% (+1,8 трлн рублей) и достиг 11,1 трлн рублей.

В октябре рынок сбережений физлиц подрос на 0,2%, а объем средств на накопительных счетах — примерно на 300 млрд рублей (+2,8%). По сравнению с октябрем прошлого года рынок в целом прибавил 9%, что эквивалентно порядка 5,4 трлн рублей, а объем накопительных счетов за год вырос на четверть.

«Темпы роста рынка сбережений физлиц в этом году ожидаемо замедлились, однако он сохраняет устойчивую положительную динамику. Особенно показателен тренд по накопительным счетам: их объем год к году вырос на четверть», — отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.

Участники рынка реагируют на изменение спроса корректировкой условий по сберегательным продуктам. По информации рыночных экспертов, многие банки делают в преддверии новогодних праздников специальные предложения, которые позволяют аккумулировать на счетах премии и дополнительные выплаты зарплат населения, при этом эти предложения обычно носят краткосрочный характер.

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