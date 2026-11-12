Сбер применяет ИИ для кредитования крупных компаний и автоматизации операций

Искусственный интеллект все шире используется в корпоративном сегменте Сбера. С помощью таких технологий банк уже выдал крупному и крупнейшему бизнесу кредиты на сумму порядка 8 трлн рублей. Как сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, следующий этап развития предполагает взаимодействие ИИ-агентов разных организаций между собой.

«Сегодня объем кредитов, выданных среднему, крупному и крупнейшему бизнесу с помощью ИИ, достиг порядка 8 триллионов рублей», — рассказал Александр Ведяхин.

Он отметил, что следующий этап — ИИ-помощники для предпринимателя и его команды, которые уже доступны в интернет-банке: в диалоге с ними уже можно получить аналитику, проверить контрагента и подготовить платеж. Для сотрудников создается общая среда, где люди и агенты работают с корпоративными данными и документами. Отдельного внимания заслуживает взаимодействие между компаниями. Следующий этап — когда агенты разных организаций будут работать друг с другом. На ПМЭФ-2026 показали пилот: агенты покупателя и поставщика провели закупку промышленного оборудования, и весь путь — от запроса до оплаты — занял менее минуты.

«Наша цель — сделать технологии, которые раньше требовали огромных ресурсов, доступными широкому кругу предпринимателей. Главная роль ИИ в банковском бизнесе — помогать клиентам расти, а вместе с ними и укреплять экономику страны», — сказал Александр Ведяхин.