Сегодня, 18 ноября, Екатеринбургу исполняется 303 года. С этой датой свердловчан и гостей уральской столицы поздравил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Уважаемые свердловчане, екатеринбуржцы и гости уральской столицы! Сегодня исполняется 303 года со дня основания Екатеринбурга — одного из самых перспективных мегаполисов России. Конечно, каждый уралец любит свой родной город, но все мы гордимся яркой и самобытной столицей Среднего Урала», — написал глава региона в своих социальных сетях.

Екатеринбург начал свою историю 18 ноября 1723 года, когда в цехах железоделательного завода на берегу Исети состоялся первый пуск ковочных молотов. Место для завода выбрал Василий Татищев, а строительство завершилось под руководством Вильгельма де Геннина. Город был назван в честь императрицы Екатерины I.

Губернатор Денис Паслер отметил, что Екатеринбург был и остается динамично развивающимся городом, в столице Урала проходят значимые события международного и федерального масштаба, приезжают гости со всего мира.

«Екатеринбург всегда открыт для событий, идей, прорывных проектов и, конечно, для гостей. В этом году мы принимали Международный фестиваль молодежи, Спартакиаду народов России, Гран-при по фигурному катанию „Золото Урала“, Чемпионат России по легкой атлетике, выставку „ИННОПРОМ“ и многие другие мероприятия. Уверен, что впереди — новые победы и достижения. С праздником, главный город Урала и его жители!» — обратился Денис Паслер.

Ранее «Областная газета» писала, что на Плотинке отпраздновали юбилей основателя Екатеринбурга Вильгельма де Геннина.