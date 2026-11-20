Если в недвижимости есть доля несовершеннолетнего, для сделок с ней обязательно разрешение опеки и нотариальное удостоверение. О тонкостях таких сделок «ОГ» рассказали член Ассоциации юристов России Елена Белянская и главный специалист отдела по вопросам защиты жилищных и имущественных прав граждан, находящихся под опекой или попечительством, министерства соцполитики Свердловской области Яна Мамаева.

До 14 лет за ребенка действуют родители, а с 14 до 18 он может действовать самостоятельно, с их разрешения. Поэтому к нотариусу несовершеннолетний приходит вместе с мамой и папой, присутствие двух родителей гарантирует соблюдение равенства родительских прав. Елена Беляева подчеркивает, что согласие ребенка получается не для «галочки».

«Согласие ребенка – это не просто формальность. Нужно помнить, что собственность – не только право, но и обязанность для ребенка и его родителей. Частая история: бабушка хочет подарить внуку квартиру. Вроде бы все хорошо: кто бы отказался? Но мы обязательно должны спросить одаряемого, а хочет ли он принимать на себя «бремя содержания своего имущества», как говорится в законе. Иногда на стадии приема документов отказываются от договора дарения, потому что у бабушки есть льготы по уплате налога и коммунальных платежей, а у внука таких льгот не будет», — отметила Елена Белянская.

А что делать в случаях, когда к нотариусу и органам опеки не могут прийти оба родителя? У разных структур разный взгляд на этот вопрос. Если орган опеки в исключительных случаях может выдать разрешение без присутствия второго родителя, то нотариусы – нет.

«По законодательству признается равенство родительских прав и обязанностей, в связи с чем необходимо одобрение сделки с имуществом ребенка от обоих родителей. Между тем не всегда родители добросовестно относятся к исполнению этих прав и обязанностей, а зачастую злоупотребляют своими правами. Орган опеки анализирует ситуацию в комплексе и может выдать разрешение без участия второго родителя. Например, если мама или папа отказались от исполнения родительских обязательств – не платят алименты, местонахождение их неизвестно, с ребенком они не общаются, его воспитанием и образованием не занимаются. Эти обстоятельства оцениваются в совокупности с учетом особой выгоды ребенка от распоряжения его имуществом. Сейчас идет большое количество семейных споров. В таких непростых случаях мы берем на себя право представлять интересы ребенка и выдаем разрешение на сделку с недвижимостью», — рассказала Яна Мамаева.

А вот нотариусы настаивают на обязательном присутствии двух родителей, чтобы гарантировать соблюдение закона и исключить возможное оспаривание сделки в будущем.

«Отсутствие на подписании кого-то из родителей может спровоцировать его впоследствии оспаривать сделку. Возможный вариант, когда один из родителей не может прийти, – получить от него заранее согласие на сделку. Документ тоже заверяется у нотариуса, такая возможность выручает семьи, в которых мама и папа живут в разных городах, например», — подчеркнула Елена Белянская.

Ранее «Областная газета» писала о том, как не допустить нарушения имущественных прав ребенка.