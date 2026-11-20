Бывает, что квартира несовершеннолетнему переходит по наследству. Важно понимать, что принятие наследства влечет за собой, кроме прав, еще и обязанности, к которым ребенок и его родители могут оказаться не готовы. Может ли ребенок отказаться от наследства, и на что обращают внимание органы опеки – объясняют эксперты.

«Когда несовершеннолетний является наследником (по закону или по завещанию, неважно), у него по общему правилу есть шесть месяцев, чтобы принять наследство. Здесь важно понимать, что принятие наследства влечет за собой, кроме прав, еще и обязанности – вместе с имуществом наследодателя к новому собственнику перейдут и его долги. Каждый нотариус при открытии наследственного дела обязан сделать запрос в бюро кредитных историй, чтобы понять, есть ли у наследодателя долги и в каком размере. От наследства можно отказаться в течение шести месяцев, в том числе и ребенку. Здесь опять понадобится разрешение опеки на отказ от прав, принадлежащих несовершеннолетнему», — рассказала нотариус, член Ассоциации юристов России Елена Белянская

При этом опека обращает внимание, что для лишения ребенка наследства, в том числе и недвижимости, нужны веские основания, которые одобрит опека. Нежелание родителей что-то получать от своих родственников к ним не относится.

«В нашей практике были случаи, когда хотели отказаться от наследства по личным мотивам. Например, когда дети категорически не хотели признавать своего умершего отца и что-то получать от него. Здесь нужно понимать, что личные мотивы – не основание лишать ребенка наследства, и опека в таком случае не сможет выдать разрешение», — отметила главный специалист отдела по вопросам защиты жилищных и имущественных прав граждан, находящихся под опекой или попечительством, министерства соцполитики Свердловской области Яна Мамаева.

Мы спросили у Елены Белянской, может ли отец завещать все свое имущество новой жене, и оставить «ни с чем» несовершеннолетних детей от первого брака? Ответ однозначный – нет. В том случае, если завещание противоречит законодательству, в силу вступает правило об обязательной доли.

«Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле, на которую имеют право нетрудоспособные по возрасту или по инвалидности наследники первой очереди, в числе которых – все несовершеннолетние дети. Если нет завещания, имущество делится поровну между всеми наследниками первой очереди. Если есть завещание, в котором не упомянуты несовершеннолетние дети, вступает в силу правило об обязательной доле. Размер обязательной доли – половина от законной. Это значит, что наследник получает половину той доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. Например, наследников первой очереди 5, один из них – несовершеннолетний, значит размер его обязательной доли будет 1/10», — поясняет нотариус.

Ранее «Областная газета» писала о том, как не допустить нарушения имущественных прав ребенка.