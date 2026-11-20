Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о назначении Ильи Гурина на должность директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона. Об этом «ОГ» сообщили в областном департаменте информационной политики.

У Ильи Гурина профильное образование: в 1993 году он окончил Кировский сельскохозяйственный институт по специальности «биолог‑охотовед». Его профессиональный путь тесно связан с охотничьим хозяйством и надзором в этой сфере: с 1996 по 2001 год он прошел путь от старшего охотоведа до заместителя председателя правления Екатеринбургского городского общества охотников и рыболовов. Позже работал в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области, а с 2012 года занимал должность заместителя директора департамента, который теперь возглавил.

В зоне ответственности ведомства — охрана и использование объектов животного мира, регулирование охоты и сохранение охотничьих ресурсов, а также вопросы рыболовства и защиты водных биологических ресурсов.

К исполнению обязанностей Илья Гурин приступит 23 ноября.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Денис Паслер освободил от должности главу регионального Минприроды Дениса Мамонтова.