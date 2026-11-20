В уральской столице началось «Эхо» 36-го фестиваля «Послание к человеку». Екатеринбург вошел в четверку городов, в которых проходят показы, лучшие работы смотра свердловчане увидят с 20 по 29 ноября в Доме Кино и Ельцин Центре. Рассказываем о картинах, которые нельзя пропустить.

Фестиваль был основан в Санкт-Петербурге как смотр неигрового кино, однако вскоре в программу включились документальные, короткометражные игровые, анимационные и экспериментальные фильмы.

20 ноября в Ельцин Центре пройдет показ картины «Просто побудьте со мной», режиссера Стаси Хомерики-Гранковской. Главная героиня – пожилая женщина, Инга Александровна Балабанова. Наблюдая за ее разговорами, зритель погружается в ее жизнь и прошлое, узнавая не еще один фрагмент биографии знаменитого режиссера, а историю матери. Для нее Алексей Октябринович – просто Алеша Балабанов, ушедший из жизни раньше срока. Символично, что фильм сняла Кинокомпания СТВ, одним из основателей которой был Алексей Балабанов.

«Ветер веет там, где хочет» грузинского режиссера Ивана Бойко отправляет зрителя по маршруту между вершинами Кавказа и безлюдных степей Вашловани, вслед за пастухами грузинского региона Тушетия. За последние сотни лет их жизнь мало изменилась, но во время традиционного перегона тысяч овец их уклад кочевой жизни встречается с быстро меняющимся миром цивилизации. Российскую премьеру смотрим 22 ноября в 16:00 в Ельцин Центре.

Еще одна необычная работа – «Чуураа», рассказывает про палеонтолога из числа коренных саха (якутов), который спускается в глубины тающей вечной мерзлоты. Айсен Климовский пересекает мифическое царство подземного мира в поисках древнего существа. Режиссер Евгения Арбугаева, сохраняя баланс между мифологией и наукой, говорит об одной из самых острых проблем изменения климата – ускоряющееся таяние вечной мерзлоты высвобождает на свет существ, несущих вирусы и микроорганизмы из далекого прошлого. Посмотреть можно 22 ноября в 16:00 в Ельцин Центре.

Продолжает тему исследования подземного пространства фильм «Пещера грез» Марины Левашевой. Главный герой Петр – палеонтолог. У него есть семья и стабильная работа, в жизни по большому счету все сложилось хорошо. Но в труднодоступной пещере Башкирии, среди подземных рек, он ищет убежище от повседневности, ставшее для него порталом в прошлое. В Екатеринбурге показ картины пройдет 28 ноября в Доме кино (начало в 18:00).

На фестивале будет представлен и полный метр. «Полуживой полумертвый не может выйти. Одиссея 1992» Ильи Хотиненко и Святослава Сагунова рассказывает о двух режиссерах, запустивших кастинг фильма о 90-х. Постепенно исчезает различие между документом и вымыслом, а оба режиссера оказываются внутри собственного так и не созданного фильма. Смотрим 29 ноября в 18:00 в Доме кино.

Региональная программа кинопоказов проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее «Областная газета» писала о том, что фильмы о традициях и языках посмотрели 38 тыс. свердловчан на «ЭтноФесте».