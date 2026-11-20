К 85‑летию Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн имени С. И. Спектора получил от Фонда святой Екатерины современный микроавтобус на 19 мест. Подарок особенно важен с учетом специфики работы учреждения: филиал «Снежинка» находится в Первоуральске, и транспорт ежедневно курсирует между городами. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

В салоне микроавтобуса установлен дополнительный кондиционер, что особенно ценно для ветеранов и членов их семей. Начальник госпиталя Валентина Ямпольская поблагодарила Фонд, отметив, что обновление автопарка позволяет с комфортом перевозить пациентов. «В юбилейный год госпиталь получил замечательные подарки: сначала микроавтобус от министерства здравоохранения Свердловской области, а теперь и от Фонда святой Екатерины. Наш автопарк давно нуждался в обновлении. Благодаря новой автотехнике создан необходимый запас прочности», — сказала Валентина Ямпольская.

Заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич подчеркнула, что передача транспорта — часть программы поддержки медицинской сферы Свердловской области.

Госпиталь им. С. И. Спектора — второй в России по мощности и уровню технологий: ежегодно в его 26 профильных отделениях стационарное лечение проходят свыше 20 тыс. ветеранов и их близких.

В юбилейный год в развитие материально‑технической базы учреждения вложено 350 млн рублей: полностью заменена кровля, открыты после реновации приемное и хирургическое отделения, завершается капремонт реанимационного отделения. Губернатор Денис Паслер отметил важность укрепления материальной базы госпиталя и поблагодарил коллектив за профессионализм и внимательное отношение к пациентам.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Центральная городская клиническая больница №6 Екатеринбурга получила сертификат на 30 млн рублей к 50‑летию учреждения.