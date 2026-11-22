Верх‑Исетский завод в Екатеринбурге торжественно отметил свое 300‑летие. Праздничное мероприятие прошло в ККТ «Космос». По поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера коллектив и ветеранов предприятия поздравил первый заместитель губернатора — министр промышленности и науки Алексей Шмыков. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

В своем выступлении Алексей Шмыков подчеркнул уникальность истории завода: предприятие ни разу не останавливало производство за три столетия. Он особо отметил вклад трудовых династий — на ВИЗе трудятся более пятидесяти таких семей.

«В этом и есть секрет долголетия предприятия — когда мастерство в столько трудоемком ремесле передается из поколения в поколение. Благодарю руководство и коллектив завода-юбиляра за верность традициям, профессионализм и ответственность. Мы гордимся тем, что на территории Свердловской области работает — эффективно, слаженно, надежно — старейшее предприятие и специалисты, которые знают и любят свое дело. При таких условиях завод будет жить еще много лет», — сказал Алексей Шмыков.

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие уральской металлургии 12 заводчан получили отраслевые и региональные награды. Им были присвоены звания «Почетный металлург», вручены почетные грамоты министерства промышленности и торговли РФ и губернатора Свердловской области.

История ВИЗа отражает путь всей российской металлургии: от первых плавок кричного железа до выпуска высокотехнологичной стали. Сегодня традиции предприятия продолжают компании Группы НЛМК — ВИЗ‑Сталь и ВИЗ, обеспечивая страну востребованной продукцией. Предприятие активно цифровизируется — на всех этапах работают автоматизированные системы и цифровые платформы, более 75% процессов роботизированы.

Важное направление работы предприятия — экологическая ответственность. На ВИЗе действует первая в мировой металлургии замкнутая система водоснабжения, в ее развитие вложено 530 млн рублей. Переход в 2025 году на новую технологию обращения с отходами снизил воздействие на атмосферу на 24%.

Завод продолжает выпускать продукцию и для повседневной жизни: в 2026 году после модернизации запущена премиальная линейка стальных эмалированных ванн, до конца года планируется выпустить 7 тыс. единиц.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Денис Паслер и Антон Алиханов осмотрели объекты РУСАЛа и обсудили их развитие.