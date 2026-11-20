До 1 декабря 2026 года свердловчанам необходимо оплатить имущественный, транспортный и земельный налоги. А также НДФЛ на доходы физических лиц за 2025 год. Юрист Светлана Перминова напомнила «ОГ», что платеж может осуществить не только сам налогоплательщик.

«Согласно статье 45 НК РФ, исполнение налоговой обязанности – это прямая и личная ответственность самого налогоплательщика. Однако законодательство предусматривает гибкий механизм: погасить налоговые обязательства путем перечисления средств на единый налоговый счет вправе любое иное лицо», – отметила эксперт.

Таким образом, родственник или любой другой человек может перечислить необходимую сумму, указанную в налоговом уведомлении, со своего банковского счета. При этом после он не в праве требовать возврата уплаченной суммы из бюджета – уточнить платеж или вернуть переплату сможет только сам налогоплательщик.

На что обратить внимание при оплате за другого человека:

В платежном документе важно без ошибок указать ИНН именно того налогоплательщика, чья обязанность исполняется, иначе средства не поступят на его единый налоговый счет;

Выберите удобный способ оплаты. Проще всего провести платеж через сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России или в мобильном приложении любого банка, выбрав опцию оплаты за третье лицо по ИНН или индексу документа (УИН) из налогового уведомления.

Напоминаем, что при нарушении установленного срока оплаты уже со 2 декабря на сумму непогашенной задолженности начнут ежедневно начисляться пени. При дальнейшей неуплате возможны блокировка счетов, списание средств с карт, арест имущества и запрет на выезд за границу.

Ранее «Областная газета» писала о том, как свердловчанам сэкономить на платежах.