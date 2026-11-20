В Екатеринбурге с 00:00 23 ноября до 12:00 27 ноября временно ограничат подачу горячей воды в нескольких районах. Мера связана с аварийно‑восстановительными работами на водоводе, который обеспечивает подачу холодной воды на Среднеуральскую ГРЭС. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение затронет микрорайоны Уралмаш, Эльмаш, Пионерский и часть центральных районов города — подачу горячей воды скорректируют от 95 центральных тепловых пунктов. Работы будут вести в круглосуточном режиме силами специалистов МУП «Водоканал». Их цель — повысить надежность теплоснабжения и обеспечить бесперебойную работу инженерных сетей. Проведение ремонта считают неотложным: устойчивые отрицательные температуры еще не установились, и важно заранее устранить риски.

При этом теплоснабжение потребителей сохранится в штатном режиме.

Чтобы минимизировать неудобства для горожан, МУП «Водоканал» максимально увеличит подачу холодной воды на тепловые источники Екатеринбурга. После завершения ремонта подачу горячей воды восстановят в полном объеме.

По возникающим вопросам жителям рекомендуют обращаться в свою управляющую организацию или ТСЖ. Дополнительную информацию можно получить в городской Единой дежурно‑диспетчерской службе по телефонам 304‑12‑05 и 304‑12‑08 либо через сервис «Тепловая справочная служба».

Ранее «Областная газета» писала о том, что все муниципалитеты Свердловской области получили паспорта готовности к отопительному сезону.