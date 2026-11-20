В Свердловской области практически ежедневно фиксируются факты обмана граждан мошенниками. Как сообщил «ОГ» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, накануне в сети злоумышленников угодили три жителя уральской столицы.

Одной из жертв стала 14-летняя школьница, которая помогла ограбить собственных родителей, передав курьеру 1 млн рублей и 4 тыс. долларов.

Девочке позвонил неизвестный, представился сотрудником школы и попросил назвать код из СМС под предлогом регистрации в электронном дневнике. Сразу после раздался звонок от лже-сотрудника ФСБ. Он убедил подростка, что данные семьи и аккаунт ее отца на «Госуслугах» взломаны, а с их счетов пытаются перевести деньги в поддержку ВСУ. Также лже-силовик заявил, что отцу грозит тюрьма за госизмену. Чтобы спасти его, девочке приказали собрать все наличные в доме и передать курьеру. При этом аферист строго запретил кому-либо рассказывать о происходящем. Школьница поверила угрозам и отдала деньги посреднику.

Участником похожей истории стал 76-летний пенсионер. Мошенники связались с ним и сообщили, что его личные накопления украли неизвестные и перевели на финансирование ВСУ. Пожилому человеку угрожали уголовным преследованием за предательство Родины и обысками, но пообещали, что ничего этого не будет, если он передаст им деньги. Пенсионер, парализованный страхом, собрал свои сбережения и передал курьеру 9,6 млн рублей.

«Третьей жертвой стала 19-летняя студентка УрФУ. Девушка отдала помощнику аферистов семейные сбережения в размере 6 млн рублей, хранившихся в спальне родителей. Юной екатеринбурженке позвонил лже-менеджер цветочного магазина, порадовав шикарным букетом. Чтобы его получить, необходимо было назвать код из СМС. Дальше все пошло по уже отработанной схеме», – рассказал полковник Валерий Горелых.

Всего с начала 2026 года свердловчане «пожертвовали» преступникам более 3 млрд рублей, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сотрудники полиции и ФСБ напоминают свердловчанам, что представители правоохранительных органов и спецслужб не общаются с гражданами через мессенджеры, не привлекают их дистанционно к оперативным мероприятиям, осмотрам и другим следственным действиям. Предложение выполнить «секретное задание», перевести деньги на «безопасные счета», а также угрозы за отказ исполнить подобные требования – явные признаки мошенничества.

Ранее «Областная газета» писала о том, что пожилой екатеринбурженке вернули похищенные 615 тыс. рублей.