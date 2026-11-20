Создатели современного творческого «продукта» то и дело ищут неожиданные, интригующие площадки для презентаций. Вот и этот альянс вроде из того же ряда: какая связь между театром и техническим музеем? Но стоит въехать в тему – понимаешь: по-другому и не могло быть. Обретающий сегодня всё большую известность «Уэлькаль» основан на реальной истории, что в годы Великой Отечественной случилась с ленд-лизовским самолетом «Douglas» (и летчиком) на Чукотке. Конечно, театр прежде всего был сосредоточен на лирическом сюжете, но оказалось – «Douglas» есть в фондах музейного комплекса УГМК.

Сами создатели спектакля признаются: до недавнего времени экзотическое название чукотского поселка мало о чем говорило. Все началось года два назад, когда Чукотский театр драмы попросил уральского драматурга Марию Бердинских, ученицу Николая Коляды, написать пьесу по реально случившейся военной истории. Так всплыл известный практически только историкам Уэлькаль, который в годы войны был одним из ключевых пунктов перегоночной авиатрассы «Аляска – Сибирь», знаменитого Алсиба. По этому воздушному мосту самолеты перегоняли из США на советско-германский фронт.

«Представить Великую Отечественную без этой трассы ленд-лиза невозможно, – рассказывает руководитель экскурсионного отдела Музейного комплекса Григорий Павлюков, а за его спиной – тот самый «Douglas», еще вчера – только музейный экспонат, а сегодня – раритет, обретающий вместе с военной еще и театральную историю. – Конечно, были разные варианты, как союзники доставят в СССР самолеты. Сначала предлагался путь через Мурманск, Архангельск. В пути – дней десять, через море. Короткий, но рисковый путь. Был «южный вариант» – через Иран, Персидский залив, Азербайджан. Безопасно, но долго – три месяца в пути. Третьим вариантом и стал наш Север. Там еще не было постоянно действующих трасс, а нужны были десятки аэродромов – в Якутии, на Колыме, Чукотке. Причем строить надо было не только взлетно-посадочные полосы, а всю инфраструктуру.

В экстремальных условиях – вечная мерзлота, морозы, ледяные ветра – в кратчайшие сроки с октября 1941-го к июню 1942-го были построены десятки аэродромов, в том числе – Уэлькаль. На строительстве и обслуживании трассы бок о бок работали русские специалисты, летчики, а также коренные жители – чукчи и эскимосы. По этому пути в годы войны было доставлено 8 тысяч самолетов. Из летчиков же для Алсиба выбирались суперпрофессионалы. Отбор проходил только каждый пятый (три ошибки на экзамене – выбываешь из конкурса). Иначе было нельзя. Представляете, если случится авария, когда зимой на Оймяконе – минус 70, а в Уэлькале – минус 60…»

Но именно такой форс-мажор и случился в войну возле Уэлькаля. В тундре, в снежном безмолвии упавшего русского летчика нашла чукотская девушка, позвала пастухов. Летчик был спасен. Факт, даже столь незаурядный, мог кануть во фронтовую Лету, если бы не остался короткой записью в одном из военных дневников.

«Только этот факт, по сути, и был у меня в руках, когда Чукотский театр обратился с просьбой написать либретто, – говорит драматург Мария Бердинских. – А из чего писать? Раз история реальная, хотелось и сделать ее ближе к реальности. Да, попросила архивные материалы (в открытом доступе их немного) у местных музеев, в том числе и те дневниковые записи. Оттуда брала подробности. Например, из-за невозможности полноценно причаливать оборудование доставляли с помощью барж, а «мелочь» сбрасывали в море – прибоем ее прибивало к берегу. Потом вспомнила: в детстве читала сказки народов Севера. Помню, что было страшно, что героями сказок были не только люди, но и духи. Решила совместить реальную историю и волшебство, но сделать это очень бережно. Все факты проверялись. Если в пьесе упоминается розовая чайка, то это значит: такая там и живет. Сегодня, к сожалению, очень редки спектакли, из которых можно что-то узнать…»

Кроме северной экзотики, именно реальный акцент истории, возможно, и стал манким в театральном мире. С тех пор как возникла идея «Уэлькаля», всего за два года пьеса поставлена в нескольких театрах России. Очень по-разному. В спектакле Чукотского театра драмы участвует чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» и звучит национальная музыка. Постановку Театра эстрады Якутии, которая идет на чукотском языке с переводом, уральцы могли видеть нынешним летом на фестивале «Коляда-plays». В Новоуральске был пластический спектакль. А год назад екатеринбургский режиссер Иван Федчишин победил в режиссерской лаборатории «Сцена будущего» и был приглашен поставить спектакль в Свердловской музкомедии.

Участники презентации премьеры увидели только один фрагмент будущего мюзикла – дуэт главных героев. Они вспоминают детство. Он – наставления бабушки, Она – ярангу, в которой мама разделывает нерку. Потом возвращаются в будни войны. «Так страшно. Что же будет?» – поет Она. Он отвечает: «Мы победим. Нужно только больше самолетов». От небольшого текста и музыки, которой в непривычных условиях, под фюзеляжем подлинного «Douglas», дирижирует Антон Ледовский, пахнуло экзотикой, историей. А как повезло молодым актерам, которым предоставился шанс исполнить дуэт именно здесь – вплотную к Истории.

В музее «Крылья Победы» – два самолета «Douglas». Тот, что на улице, в 2015-м повторил подвиг времен Великой Отечественной, пролетел по знаменитому Алсибу, трассе «Аляска – Сибирь» и, как свидетельствуют историки, подтвердил свои главные качества – простота и надежность.

А «Douglas» в павильоне, который и стал «декорацией» фрагмента «Уэлькаля», уже имеет сценическую историю – снимался в фильмах «Плохие парни», «Одинокие сердца». Теперь вот в его «послужном списке» и театр, мюзикл «Уэлькаль».

В рождающемся новом мюзикле Свердловской музкомедии есть еще одно счастливое совпадение. Актриса Валентина Воронина, выбранная на главную роль, до восьми лет… жила на Чукотке. Об этом стало известно, когда вовсю шла работа над мюзиклом. А уж когда узнали, то, конечно, прямо на репетициях расспрашивали: каков он – тот северный мир?

«Мы жили в поселке Провидения, что на берегу Берингова моря и где расположен военный городок, – вспомнила уже для участников презентации в музее Валентина Воронина. – Мои мама и папа, моряк, там и познакомились. На Чукотке я видела то единение людей с природой, которого больше не было нигде. В Новосибирске, куда переехала позже, впервые увидела деревья, машины. У нас же зимой завеса снега такая, что на вытянутой руке уже ничего не видно. А холод какой! Зато люди так тепло относятся друг к другу. Представляете, никто никогда не закрывал двери на ключ…»

Мюзикл «Уэлькаль» – история лирическая. О чувстве, вспыхнувшем в суровых условиях. Но похоже: стараниями театра «Уэлькаль» может оказаться больше, чем только «территория любви». Для участников презентации это точно случилось. И для тех посетителей, кто волею судеб оказался в этот момент среди «крыльев Победы». Самолеты известного музейного комплекса (а «Douglas» здесь в большом окружении собратьев) словно «катапультировали» нас в далекие края и времена. В историю Отечества, где звук варгана легко соединяет настоящее и прошлое.

Для «атмосферы» к предстоящей премьере театр вместе с фотографом Вадимом Шамсияровым создали фотопроект «Уэлькаль. Точка прибытия». Он тоже – «машина времени». Созданный в двух уральских локациях, без ИИ и фотошопа, он передает и полярную ночь, и северное сияние. А главное – магию людей, живущих в прежде неведомом нам чукотском поселке. Впрочем, что я рассказываю?! В дни премьеры фотопроект переедет в фойе театра. Возле него и… встретимся, чтобы затем отправиться в «Уэлькаль».

Ранее «Областная газета» писала о премьере «Баядерка. Превращение» в театре «Провинциальные танцы».