В грандиозном празднике на сцене Центра культуры и искусств НТМК участвовали 33 коллектива из Ленинградской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края, Донецкой Народной Республики и других регионов страны.

Идея объединить сильнейшие детские и молодежные цирки родилась в народном коллективе «Аншлаг», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. И более 130 юных артистов со всей России получили возможность выступить на большой сцене, открыть таланты профессиональному жюри и заявить о себе далеко за пределами родного города. Хорошей возможностью показать мастерство фестиваль стал и для воспитанников тагильского циркового коллектива «Молодость Урала», который занимается во Дворце национальных культур.

«Нижний Тагил — родина одного из сильнейших и любимых мной коллективов нашей страны — цирка „Аншлаг“, как никто заслуживает стать площадкой проведения фестиваля. Цирк — это мир, где красота создается невероятной целеустремленностью. За каждым изящным движением на арене стоят годы упорных тренировок, преодоление страха и железная воля», — отметил председатель жюри, народный артист России Анатолий Марчевский.

В двухдневную конкурсную программу фестиваля вошли 36 номеров в самых разных жанрах: от жонглирования и акробатики до воздушной гимнастики. Гран-при первого фестиваля «Цирк нашего детства» получила Полина Плотникова с соло-эквилибром на тростях. Воспитанница народного циркового коллектива «Грация» из Перми покорила жюри и зрителей своей непревзойденной пластикой и сложностью элементов выступления.

Также дипломами лауреатов конкурса I, II и III степеней отмечены участники из Вологды, Краснотурьинска, Ревды, Заречного, Екатеринбурга, Тореза (ДНР), Павловского Посада и Ульяновска. Специальных призов удостоены юные артисты из Донецка, Владивостока, Югорска, Первоуральска и Ульяновска.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловчане первыми увидят цирковое шоу в Поезде Деда Мороза.