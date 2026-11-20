В Италии завершился второй этап юниорского Кубка мира по шорт-треку. В турнире приняли участие свыше 190 спортсменов из 36 стран. Как и на первом этапе, который состоялся неделей ранее, на пьедестал поднялась свердловчанка Вероника Гришина. На этот раз она помогла сборной России завоевать серебро в эстафете на 3 000 метров.

В отличие от первого этапа, где Гришина не пропустила ни одной гонки, тренерский штаб национальной команды предоставил свердловской спортсменке отдых в четвертьфинале. Уже со следующей стадии представительница Среднего Урала вернулась на лед и показала лучший результат в команде. В решающей гонке россиянки заняли второе место, уступив лидерство только китайской команде.

Помимо этого, Вероника была близка к медалям и в личных гонках. В забегах на 500 метров она заняла высокие пятое и шестое места.

Серебро эстафеты – не первая медаль Вероники Гришиной на Кубке мира. Ранее «Областная газета» рассказывала, что свердловская спортсменка взяла бронзу турнира.