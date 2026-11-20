На заводе «Уральские локомотивы» в Свердловской области завершили приемку нового электропоезда «Финист-Премиум», предназначенного для межрегиональных маршрутов, сообщили в пресс-службе группы «Синара».

«Финист-Премиум» ЭС105П может преодолевать до 700 км. Приемочная комиссия подтвердила его соответствие требованиям технических условий, определена установочная серия в объеме 60 электропоездов.

Ранее на экспериментальном кольце в Щербинке были проведены тягово-энергетические испытания. Эксперты проверили работу оборудования, которое впервые применяется на подвижном составе: системы охлаждения двигателя, автоматизированных межвагонных дверей, открывания обтекателя головной автосцепки. Кроме того, поезд прошел обкатку на участке пути общего пользования Москва — Нижний Новгород — Москва.

В базовой комплектации «Финист-Премиум» состоит из пяти вагонов общей вместимостью 311 посадочных мест. Предусмотрены вагоны двух классов — «Турист» и «Бизнес». Поезд оснащен USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, сетью Wi-Fi на протяжении всего пути, системой микроклимата с обеззараживанием воздуха.

«ЭС105П — уже четвертая модификация электропоезда в линейке полностью отечественных скоростных электропоездов, разработанной заводом “Уральские локомотивы” на российском тяговом оборудовании. Важно отметить, что это двухсистемный электропоезд, который может курсировать на маршрутах, электрифицированных как постоянным, так и переменным током. По плану, уже в декабре завод получит сертификат на «Финист-Премиум» и приступит к производству установочной серии. Это значит, что совсем скоро между регионами страны начнут курсировать комфортные, современные экспрессы, пассажирам станет удобнее преодолевать большие расстояния», — отметил генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи.

Ранее «Областная газета» писала о том, что почти 600 тыс. человек перевез «Финист» по маршруту Екатеринбург – Нижняя Тура за два года курсирования.