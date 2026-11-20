На благоустройство отделения больницы поселка Троицкого Талицкого муниципального округа из областного бюджета в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь и дети» было выделено свыше 10 миллионов рублей. Это часть масштабного проекта капитального ремонта отделения Талицкой центральной районной больницы в поселке Троицком.

Для пациентов и персонала больницы создали комфортные и безопасные условия не только в медицинском учреждении, но и на прилегающей территории. Теперь двор больницы украшают деревья и кустарники. В вечернее время загораются огни фонарей уличного освещения, а безопасность создает уникальное ограждение с символикой министерства здравоохранения Свердловской области.

«Для нас вопрос благоустройства троицкой больницы был особенно важен. После капитального ремонта поликлиники, которая обслуживает более 9 тыс. жителей поселка, встал вопрос с подъездными путями. Старые железобетонные плиты разрушились, и это создавало препятствия для проезда специализированной техники», – обратил внимание главный врач Талицкой ЦРБ Василий Редькин.

Сейчас на площадке уложен новый асфальт, оборудованы подъездные пути, установлены скамейки, клумбы и урны. Все это, по мнению врачей и пациентов, помогает создавать благоприятные условия для восстановления здоровья больных. А организация просторных парковок сделает визит в поликлинику более комфортным.

Напомним, что весной этого года двухэтажную поликлинику в Троицком открыли после капитального ремонта. Стоимость работ составила почти 70 млн рублей. Денежные средства были выделены из областного бюджета в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Здесь действуют физкабинет, процедурный кабинет, дневной стационар на 10 коек, оборудован кабинет ЭКГ, прием ведут терапевты, педиатры, узкие специалисты – отоларинголог, стоматолог, акушер-гинеколог.

Анжелика Горина

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Тугулымском районе открыли обновленную поликлинику.