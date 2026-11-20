Уральский компрессорный завод продолжает работу в обычном режиме — производственные площадки не приостанавливали деятельность ни на день. К 19 ноября предприятие полностью погасило задолженность по заработной плате перед коллективом, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как отметил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Александр Данилов, руководство завода приложило максимум усилий, чтобы оперативно закрыть долги перед сотрудниками. На УКЗ трудятся около 250 человек, и большинство из них с пониманием отнеслись к временным трудностям: люди продолжали выходить на работу, сборка и выпуск продукции не прекращались. При этом завод неукоснительно выполняет все обязательства перед заказчиками.

Ситуация с задержкой выплат находилась под пристальным контролем специалистов регионального департамента по труду и занятости населения вплоть до ее полного урегулирования. По поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера департамент ведет постоянный мониторинг положения на предприятиях региона.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Денис Паслер и Антон Алиханов осмотрели объекты РУСАЛа и обсудили их развитие.