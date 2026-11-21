В Уральском государственном архитектурно-художественном университете начала работу комната матери и ребенка — она стала 14-й в Свердловской области, открытой в этом году. Пространство создано при поддержке всероссийского проекта Минобрнауки России «Помоги маме учиться» в рамках национального проекта «Семья». Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

В УрГАХУ обучаются четыре студенческие семьи, еще 12 студенток воспитывают детей в возрасте до 7 лет. Новое пространство в вузе позволит молодым родителям совмещать учебу с заботой о детях. Также в университете предусмотрены материальная помощь при рождении ребенка, приоритетное предоставление мест в общежитии, возможность перехода на индивидуальный учебный план, психологические и юридические консультации.

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова рассказала о новых мерах поддержки для семей с детьми и в частности для мам-студенток.

«Сегодня мы открыли уже четырнадцатую в этом году комнату матери и ребенка. На этой неделе также приняты поправки в областное законодательство, предусматривающие новые меры поддержки для семей с детьми. Одна из мер касается поддержки мам-студенток очной формы обучения. Во время учебы они будут получать выплату за счет средств областного бюджета по 30 тысяч рублей ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста. Это достаточно серьезные средства и таким образом правительство региона подставляет плечо и помогает содержать малыша, чтобы у мамы не стоял выбор: учеба или материнство, потому что счастье откладывать нельзя», — отметила Татьяна Савинова.

Отметим, что расширение мер поддержки семей с детьми в регионе является одним из приоритетов Уральской демографической доктрины, представленной губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Ранее депутаты Законодательного собрания региона поддержали внесенные губернатором законопроекты, предусматривающие увеличение областного материнского капитала до 500–800 тыс. рублей в зависимости от количества детей, компенсацию расходов на приобретение жилья и другие меры поддержки.

Ранее «Областная газета» писала, что Свердловская область первой в стране запустила цифровой паспорт Дворца бракосочетания.