Губернатор Свердловской области Денис Паслер выразил глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и сослуживцам бывшего командующего Приволжским округом национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Александра Сергеевича Порядина. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Ушел из жизни настоящий офицер, имеющий за плечами огромный жизненный и боевой опыт. Пройдя путь от командира разведывательного взвода в подразделении специального назначения до командующего одним из крупнейших округов войск национальной гвардии, Александр Сергеевич внес огромный вклад в укрепление безопасности страны, воспитание молодого поколения защитников Отечества, сохранение лучших традиций офицерской доблести и чести», — отметил Денис Паслер.

Глава региона подчеркнул, что Александра Порядина знали и уважали как талантливого и мудрого руководителя, обладающего безукоризненной выдержкой, острым умом, способностью принимать взвешенные, выверенные решения в самых непростых ситуациях, как сильного и мужественного человека, верного своему слову, боевым товарищам, воинскому долгу.

«Память об этом выдающемся человеке, военачальнике, патриоте всегда будет жить в сердцах уральцев!» — отметил Денис Паслер.

Александр Сергеевич Порядин награжден орденом «За военные заслуги», орденом Александра Невского, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За безупречную службу», многочисленными ведомственными наградами.

Прощание состоится 23 ноября 2026 года в 11:00 в Доме офицеров ЦВО по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 27.