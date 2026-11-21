С начала 2026 года специалисты компании «Россети Урал» совместно с педагогами провели около 10 тыс. уроков по электробезопасности. Их участниками стали более 173 тыс. юных свердловчан. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Занятия были организованы в школах, детских садах и оздоровительных лагерях. Также профилактическая работа проходила на площадке Музея энергетики Урала. С начала года экскурсии посетили более 6 тыс. человек. Кроме того, энергетики участвовали в региональных мероприятиях, посвященных формированию у детей навыков безопасного поведения вблизи энергообъектов.

Специалисты обращаются к родителям и педагогам и напоминают о необходимости повторить с детьми правила электробезопасности, особенно в преддверии каникул. Важно объяснить, почему нельзя приближаться к оборванным проводам, проникать на территорию энергообъектов, подниматься на опоры линий электропередачи и играть рядом с электроустановками. Дома необходимо соблюдать правила обращения с электроприборами и не оставлять их без присмотра.

Отметим, на сайте «Россети Урал» размещены информационные материалы по электробезопасности. Там же можно оставить заявку на проведение тематического урока. Педагоги могут самостоятельно организовать классные часы с помощью специализированного обучающего модуля, размещенного на сайте просветительской акции «Всероссийский урок безопасности». Он включает методические материалы, видеоролики и тесты для работы с детьми.

Ранее «Областная газета» писала, что Минпросвещения установило даты зимних каникул у школьников.