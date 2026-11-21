Росмолодежь отметила Свердловскую область за работу в сфере молодежной политики. Благодарность вручили на итоговом Всероссийском семинаре-совещании в Ельце. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Участие принимали делегации из всех 89 регионов России, Свердловскую область на мероприятии представили директор департамента молодежной политики Денис Протасов и председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Ирина Грибан.

Главными темами семинара стали итоги 2026 года и приоритеты молодежной политики на 2027-й. Обсуждение прошло в рамках стратегии «Мечтай и действуй» и национального проекта «Молодежь и дети». Рабочие группы обсудили развитие молодежного туризма, военно-патриотическое воспитание, медиа и профилактику деструктивных явлений. Предложения регионов станут основой для дальнейшей работы по развитию молодежной политики в стране.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров представил ключевые направления работы на следующий год. Среди них — патриотическое воспитание, добровольчество, образование, поддержка талантов, занятость молодежи и забота о тех, кто нуждается в поддержке.

Особое внимание уделили развитию молодежной инфраструктуры. Сегодня в стране работает 1 083 учреждения молодежной политики, более 260 из них обновлены в рамках президентской программы «Регион для молодых». В 2026 году открывается еще 95 современных пространств, а к концу 2027 года их число превысит 450.

Напомним, в 2026 году Екатеринбург стал столицей молодежи мира. Международный фестиваль молодежи, который проходил в уральской столице с 11 по 17 сентября 2026 года, объединил более 50 тыс. человек, включая гостей из 191 страны.

«И, конечно, Екатеринбург готов бороться за звание молодежной столицы России в следующем году. У нас для этого есть компетенции, опыт проведения МФМ и наша замечательная молодежь», — отмечал ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Ранее «Областная газета» писала, что девять проектов из Свердловской области победили в «Росмолодежь.Гранты».