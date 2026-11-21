В Екатеринбурге комиссия по топонимике утвердила названия двух скверов. Возле бывшего кинотеатра «Заря» в Орджоникидзевском районе появится сквер имени Якова Спектора. А территория в границах улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов закрепит за собой имя Джавахарлала Неру. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

С инициативой присвоить имя Якова Спектора территории возле бывшего кинотеатра «Заря» выступил Совет ветеранов войны и труда Уралмашзавода.

Яков Спектор — Почетный гражданин Екатеринбурга. С 2000 по 2005 год он был главой Орджоникидзевского района, затем работал депутатом и заместителем председателя Екатеринбургской городской думы, а в 2015-2018 годах возглавлял Общественную палату города. В 2019 году на территории будущего сквера установили памятный гранитный камень в его честь.

Название «Сквер Джавахарлала Неру» официально закрепили за зеленой зоной в границах улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов. Сквер заложили в 1950-х годах после визита первого премьер-министра независимой Индии в Свердловск. Сквер имеет статус особо охраняемой природной территории местного значения. На 2027 год запланировано его благоустройство.

Ранее «Областная газета» писала, что названия новых улиц и сквера в микрорайоне Уралмаш утвердили в Екатеринбурге.